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Москвичам пообещали ветреную погоду со снегом и дождем в воскресенье
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РИА Новости

Москвичам пообещали ветреную погоду со снегом и дождем в воскресенье

09:34 23.02.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичСнег в Москве
Снег в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Ветреная погода со снегом, переходящим в дождь ожидает москвичей в воскресенье, воздух в столице - от плюс 2 до плюс 4 градусов, сообщил РИА новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Ожидается облачная, к вечеру с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные осадки в виде снега, переходящего в дождь, основная зона осадков пройдет до 13-15 часов", - сказал Тишковец.
Он добавил, что температура воздуха в городе - плюс 2 - плюс 4, по области ноль - плюс 5.
Метеоролог также отметил, что ветер юго-западный, порывистый 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет стремительно падать и к вечеру составит - 731 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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Евгений ТишковецЦентр "Фобос"МоскваОбщество
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