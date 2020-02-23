Москвичам пообещали ветреную погоду со снегом и дождем в воскресенье

"Ожидается облачная, к вечеру с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные осадки в виде снега, переходящего в дождь, основная зона осадков пройдет до 13-15 часов", - сказал Тишковец.

Он добавил, что температура воздуха в городе - плюс 2 - плюс 4, по области ноль - плюс 5.

Метеоролог также отметил, что ветер юго-западный, порывистый 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет стремительно падать и к вечеру составит - 731 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.