Роспотребнадзор рассказал, как выбирать торты и пирожные

Хранить пирожные и торты следует при температуре от плюс двух до плюс шести градусов. Если в них нет крема, срок годности составляет 72 часа. Пирожное "Картошка", а также кондитерские изделия с белково-взбивным и сливочным кремом и фруктами можно хранить 36 часов, а с заварным кремом и взбитыми сливками — шесть часов. Мучные изделия не должны быть хрупкими и рассыпаться, а в упаковке не должно быть слишком много сломанных пряников или печений.