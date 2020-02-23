Роспотребнадзор рассказал, как выбирать торты и пирожные

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендовал при выборе кондитерских изделий внимательно читать информацию на этикетке, в особенности то, что напечатано мелким шрифтом. На упаковке обязательно должны указываться дата изготовления и срок реализации кондитерского изделия.
Кроме того, в ведомстве рекомендовали внимательно читать состав торта и пирожных перед покупкой. Если в нем указаны меланж, растительные сливки, эмульгаторы и загустители, то значит, производитель решил сэкономить, а также увеличить срок хранения и улучшить вкус кондитерских изделий. Также в Роспотребнадзоре напомнили, что искусственные компоненты в продукции могут негативно повлиять на организм человека.
Хранить пирожные и торты следует при температуре от плюс двух до плюс шести градусов. Если в них нет крема, срок годности составляет 72 часа. Пирожное "Картошка", а также кондитерские изделия с белково-взбивным и сливочным кремом и фруктами можно хранить 36 часов, а с заварным кремом и взбитыми сливками — шесть часов. Мучные изделия не должны быть хрупкими и рассыпаться, а в упаковке не должно быть слишком много сломанных пряников или печений.
В ведомстве рекомендовали покупать торты и пирожные только в стационарных магазинах, где созданы все условия для их хранения. Кроме того, стоит выбирать продукцию местных производителей, так как импортный товар может содержать консерванты, увеличивающие срок годности продукции.
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