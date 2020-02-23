Веривший в теорию плоской Земли инженер погиб при запуске ракеты в США

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Известный инженер-любитель, летавший на самодельных ракетах, Майк Хьюс, по прозвищу Безумный Майк, погиб во время одного из своих экспериментов в субботу в США, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на его агента.
Безумный Майк запомнился широкой публике своей верой в теорию плоской Земли. В 2018 году он рассказал агентству Associated Press, что Земля "имеет форму фрисби" и что он намерен полететь в космос, чтобы в этом убедиться.
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В субботу Хьюс планировал подняться на высоту пять тысяч футов на своей самодельной ракете в пустыне рядом с городом Барстоу, штат Калифорния. На видео зрителей, прибывших посмотреть запуск, запечатлен пуск ракеты, не сработавший вовремя парашют и смертельное падение астронавта-любителя.
На протяжении десятилетий Хьюс выполнял трюки от прыжков на лимузине на длинные дистанции до полетов на ракетах, сделанных из подручных материалов. В 2018 году ракета Майка поднялась на высоту 1,9 тысячи футов и затем приземлилась в пустыне Мохаве.
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