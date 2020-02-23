Силовики обстреляли из минометов село на юге ДНР, заявили в республике

ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из минометов село на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявили журналистам в воскресенье в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Водяное (под контролем Киева) – Ленинское (под контролем ДНР) - выпущено 16 мин калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ДНР в СЦКК.