Силовики обстреляли из минометов село на юге ДНР, заявили в республике

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Водяное (под контролем Киева) – Ленинское (под контролем ДНР) - выпущено 16 мин калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ДНР в СЦКК.