На Камчатке журналистка погибла, катаясь на снегоходе

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Главный редактор информационного портала "Камчатка-Информ" Мария Нетребенко погибла в аварии со снегоходом.
Нетребенко вместе с другой журналисткой Лейсан Латыповой после праздника "Берингия" отправились кататься на трассу биатлонного комплекса имени Фатьянова.
Как сообщает портал "Кам 24", на повороте главред не справилась с управлением снегохода, съехала с трассы и врезалась в дерево. От полученных травм она скончалась на месте до прибытия скорой, ее коллега госпитализирована с тяжелыми травмами.