Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-23T11:42+0300
https://ria.ru/20200223/1565112095.html
На Камчатке журналистка погибла, катаясь на снегоходе
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/17/1565112479_0:104:1080:712_1036x0_80_0_0_5e5534fe391e3ab5c0cbdf147e785819.jpg
РИА Новости

На Камчатке журналистка погибла, катаясь на снегоходе

09:22 23.02.2020 (обновлено: 11:42 23.02.2020)
12564
© Фото : страница в Instagram "masha_netrebenko"Главный редактор портала "Камчатка-Информ" Мария Нетребенко
Главный редактор портала Камчатка-Информ Мария Нетребенко
© Фото : страница в Instagram "masha_netrebenko"
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Главный редактор информационного портала "Камчатка-Информ" Мария Нетребенко погибла в аварии со снегоходом.
Нетребенко вместе с другой журналисткой Лейсан Латыповой после праздника "Берингия" отправились кататься на трассу биатлонного комплекса имени Фатьянова.
Как сообщает портал "Кам 24", на повороте главред не справилась с управлением снегохода, съехала с трассы и врезалась в дерево. От полученных травм она скончалась на месте до прибытия скорой, ее коллега госпитализирована с тяжелыми травмами.
7152166818
Обсудить 3
Камчатский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Искренне жаль, но какое Федеральное значение может иметь данная новость? Люди гибнут десятками в день при различных авариях. Что особенного или уникального в данном происшествии?
23 февраля, 10:55
BBBest Basic
931003
Рекомендуем
Нашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
Изобретение школьника поможет отряду "Лиза Алерт" в поиске людей
Мужчина с детской игрушкой
Эстонка сбежала в Россию от подозреваемого в педофилии мужа
Полиция в Мексике
Консул рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней россиянки
Светлана Новожилова с дочерью
Семья рассказала, как собрала 160 миллионов рублей для дочери со СМА
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Мурманской области арестовали подростка, пытавшегося убить ребенка
Девушка за рулем автомобиля
В Москве личный водитель украл у шефа десять миллионов рублей
Стоп-кадр видео спасения собаки, провалившейся под лед
Мать троих детей из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку
Актриса Настасья Самбурская
Самбурская рассказала, почему хочет уехать из России
Шведская активистка Грета Тунберг
Мать Греты Тунберг рассказала о проблемном детстве дочери
Певец Лев Лещенко
Лев Лещенко рассказал, когда уместно использовать мат
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. В предместьях Вашавы. Красноармейцы с противотанковым ружьем готовятся к отражению танковой атаки
"Воюют до последнего бойца": высказывания врага о русском солдате
Иосиф Пригожин
Пригожин призвал Россию перенять опыт Украины на Евровидении
Глава Роспотребнадзора Анна Попова и президент Татарстана Рустам Минниханов посещают больницу в Казани, где разместили эвакуированных с лайнера Diamond Princess из Японии россиян
Попова и Минниханов посетили эвакуированных с Diamond Princess россиян
Кадр из фильма В зоне особого внимания
Украинский канал, вопреки запрету, показал советские фильмы 23 февраля
Катарский объект по производству сжиженного природного газа компании Qatar Petroleum
Мир на грани конца бума: от жидкого газа начали отказываться
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:53В Азербайджане сообщили об отсутствии зараженных коронавирусом
07:50В 24 регионах Китая за сутки не выявили новых случаев коронавируса
07:44Консул рассказал о состоянии найденной в Мексике 15-летней россиянки
07:30В Мексике нашли пропавшую пятнадцатилетнюю россиянку
07:20Власти Гаити отменили карнавал после столкновений армии и полиции
07:11В Греции не будут помещать в карантин посетивших Италию школьников
07:08СМИ: южнокорейские компании отменят рейсы в Тэгу из-за коронавируса
06:57Новая Зеландия продлевает запрет на въезд из Китая из-за коронавируса
06:45В бельгийском магазине нашли уникальный альбом с фотографиями звезд
06:42На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7
06:36В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики
06:23В Китае число жертв коронавируса достигло 2592 человек
06:12В Таиланде оппозиция обвинила членов кабмина в хищениях в Малайзии
05:50Шесть провинций Китая понизили уровень ЧС из-за коронавируса
05:36Ученый пояснил особенности климатических прогнозов
05:31В США назвали цель захода эсминца в Черное море
05:19Климатолог предупредил о волнах жары летом в столичном регионе
05:08В Алеппо российские военные привезли в школу одежду и канцтовары
04:54В Совфеде рассказали, кому могут понизить пенсию
04:40Помпео обсудил с и.о. премьера Ирака защиту дипломатов и объектов США
Лента новостейМолния