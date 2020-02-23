ЛНР заявила о двух обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 21 февраля украинские силовики также два раза нарушили режим тишины.

"За 22 февраля... зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР.

Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 миллиметров и вооружения БМП по подконтрольным республике населенным пунктам Фрунзе и Сокольники.