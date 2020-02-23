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2020-02-23T08:34+0300
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ЛНР заявила о двух обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки
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РИА Новости

ЛНР заявила о двух обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

08:34 23.02.2020
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© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинский военнослужащий. Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 фев - РИА Новости. Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 21 февраля украинские силовики также два раза нарушили режим тишины.
"За 22 февраля... зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 миллиметров и вооружения БМП по подконтрольным республике населенным пунктам Фрунзе и Сокольники.
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