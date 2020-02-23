Полигон для мусора с Байкала требует модернизации, сообщил Кобзев

ИРКУТСК, 23 фев – РИА Новости. Мусорный полигон, куда свозят отходы с прибрежной зоны Байкала в Ольхонском районе, нуждается в модернизации, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на врио губернатора региона Игоря Кобзева.
Заместитель министра природных ресурсов и экологии России Константин Румянцев и исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки по Ольхонскому району посетили полигон бытовых отходов в местности Имел-Кутул.
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Полигон площадью 6,3 гектара был введен в эксплуатацию в 2011 году. В теплое время года сюда поступают жидкие отходы, а также круглогодично - твердые коммунальные отходы (ТКО) с побережья Малого моря, где расположены Шара-Тоготское и Хужирское муниципальные образования. За 2019 год объем ТКО в связи с ликвидацией несанкционированных свалок здесь вырос в четыре раза.
"В решении вопроса модернизации полигона для нас очень важна поддержка на федеральном уровне. Мы в свою очередь должны войти в национальный проект "Экология", - сказал во время поездки Игорь Кобзев.
Администрация Ольхонского района направила ходатайства в министерство природных ресурсов РФ о согласовании вопроса с размещением на территории полигона прудов естественного испарения, которые являются неотъемлемой частью очистных сооружений.