Полигон для мусора с Байкала требует модернизации, сообщил Кобзев

Полигон площадью 6,3 гектара был введен в эксплуатацию в 2011 году. В теплое время года сюда поступают жидкие отходы, а также круглогодично - твердые коммунальные отходы (ТКО) с побережья Малого моря, где расположены Шара-Тоготское и Хужирское муниципальные образования. За 2019 год объем ТКО в связи с ликвидацией несанкционированных свалок здесь вырос в четыре раза.