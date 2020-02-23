Во Владивостоке пять человек пострадали при ДТП

Информация об аварии в районе Второй Речки во Владивостоке поступила в дежурную часть полка ДПС в ночь на воскресенье. Полицейские установили, что 47-летний водитель Toyota Prius не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Ist. В результате аварии пострадали пять человек - три пассажира и водитель Toyota Prius и пассажир Toyota Ist.