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Во Владивостоке пять человек пострадали при ДТП
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РИА Новости

Во Владивостоке пять человек пострадали при ДТП

06:20 23.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 23 фев - РИА Новости. Полиция начала проверку из-за ДТП во Владивостоке, в результате которого пять человек, в том числе 9-летний ребёнок, госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.
Информация об аварии в районе Второй Речки во Владивостоке поступила в дежурную часть полка ДПС в ночь на воскресенье. Полицейские установили, что 47-летний водитель Toyota Prius не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Ist. В результате аварии пострадали пять человек - три пассажира и водитель Toyota Prius и пассажир Toyota Ist.
"Девятилетний ребенок госпитализирован в нейрохирургическое отделение с ушибом головного мозга. Матери мальчика диагностирован ушиб грудной клетки ... Еще один пассажир госпитализирован с ушибом головного мозга, а водитель Toyota Prius - в реанимационное отделение горбольницы ... по факту ДТП проводится проверка", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что за медпомощью также обратился 20-летний пассажир Toyota Ist, который направлен "на стационарное лечение с ушибом головного мозга".
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По предварительной информации полиции, ребенок находился в салоне Toyota Prius без детского удерживающего устройства.
"В результате проверки инспекторы ДПС установили, что водитель Toyota Prius в 2019 году был лишен права управления транспортным средством. В медучреждении у мужчины взята кровь для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения", - сообщил собеседник агентства.
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