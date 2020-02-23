В 21 регионе Китая за сутки не выявили ни одного случая коронавируса

Четыре дня новых случаев не фиксировали в провинциях Цзянсу и Фуцзянь, а также во Внутренней Монголии и Нинся-Хуэйском автономном районе, три дня – в провинциях Цзянси, Гирин (Цзилинь), Шэньси, Хайнань, два дня – провинциях Юньнань и Шаньси, один день – в Пекине, провинциях Сычуань, Чжэцзян, Аньхой и Гуанси-Чжуанском автономном районе.

При этом по одному новому случаю заражения коронавирусом в субботу зарегистрировали в городах центрального подчинения Шанхай и Чунцин, а также в провинциях Хэйлунцзян и Хэнань. В городе центрального подчинения Тяньцзинь и провинции Хэбэй – по 2 случая, в провинциях Гуандун и Хунань – по 3, в провинции Шаньдун – 4.