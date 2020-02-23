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В 21 регионе Китая за сутки не выявили ни одного случая коронавируса
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РИА Новости

В 21 регионе Китая за сутки не выявили ни одного случая коронавируса

06:17 23.02.2020
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© REUTERS / China Daily Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
© REUTERS / China Daily
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
ПЕКИН, 23 фев – РИА Новости. Число новых заражений коронавирусом в Китае за пределами провинции Хубэй вновь снижается, за прошедшие сутки по всей стране выявили лишь 18 новых случаев, при этом 21 регион КНР сообщил, что за 22 февраля на их территории ни одного нового случая не зафиксировано, свидетельствуют данные региональных комитетов по здравоохранению.
За последние сутки по всей стране были выявлены 648 новых случаев заражения, из них 630 в провинции Хубэй.
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Тибетский автономный район 30 января стал первым регионом Китая, сообщившим, что у них нет новых случаев заражения, позже о таких же положительных изменениях стали сообщать и другие. В провинции Цинхай такая положительная динамика держится уже 17 дней подряд, а в провинциях Ляонин, и Гуйчжоу – 6 дней, в Ганьсу и в Синьцзян-Уйгурском автономном районе – пять дней.
Четыре дня новых случаев не фиксировали в провинциях Цзянсу и Фуцзянь, а также во Внутренней Монголии и Нинся-Хуэйском автономном районе, три дня – в провинциях Цзянси, Гирин (Цзилинь), Шэньси, Хайнань, два дня – провинциях Юньнань и Шаньси, один день – в Пекине, провинциях Сычуань, Чжэцзян, Аньхой и Гуанси-Чжуанском автономном районе.
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Карта распространения нового коронавируса
При этом по одному новому случаю заражения коронавирусом в субботу зарегистрировали в городах центрального подчинения Шанхай и Чунцин, а также в провинциях Хэйлунцзян и Хэнань. В городе центрального подчинения Тяньцзинь и провинции Хэбэй – по 2 случая, в провинциях Гуандун и Хунань – по 3, в провинции Шаньдун – 4.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 2442 человека скончались, более 22,8 тысячи излечились.
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Распространение нового коронавирусаХубэйТибетКитайВ мире
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