Сандерс выигрывает демократические праймериз в Неваде

ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Сенатор Берни Сандерс выигрывает первичное голосование в Неваде за право выдвигаться в президенты США от Демократической партии. Такие данные приводят ABC News, CNN, Fox News и MSNBS по итогам подсчёта чуть более 10% голосов.
По данным CNN, Сандерс набирает в Неваде 44,6%. На втором месте с существенным отрывом бывший вице-президент США Джо Байден с 19,5%. Третий Пит Буттиджич с 15,6%, далее Элизабет Уорен с 11,8%, Эми Клобушар с 4,3% и миллиардер Том Стайер с 3,7%. Член палаты представителей США Тулси Габбард набрала всего 0,2%.
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Другой миллиардер Майк Блумберг в Неваде не баллотируется.
Выступая на митинге в Техасе, Сандерс заявил, что в Неваде его команда "только что собрала разновозрастную мультирасовую коалицию, которая победит не только в Неваде, но и по всей стране". Митинг транслировал телеканал CNN.
Его ближайший конкурент Байден заявил, что доволен результатом в Неваде, однако на следующих первичных выборах в Южной Каролине надеется победить.
Невада — штат, где электорат традиционно разделен между демократами и республиканцами, хотя на последних трех президентских выборах в этом штате побеждали демократы. В отличие от Айовы и Нью-Гэмпшира, проводивших первые голосования, Невада отличается демографическим разнообразием, здесь около 30% избирателей демократов — латиноамериканского происхождения.
Голосовать на демократических праймериз в Неваде могли только зарегистрированные члены Демократической партии. По итогам первичных выборов штат отправит на съезд партии в июле 48 делегатов, 36 из которых будут голосовать в соответствии с предпочтениями избирателей, а остальные смогут определиться сами. Для победы нужны несколько тысяч голосов делегатов.