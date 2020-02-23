Жители Алеппо поздравили российских военных с Днем защитника Отечества

"Поздравляю всех с великой победой, которую мы одержали совместно в районе Алеппо. Именно этот район, где мы сейчас находимся, подвергся сильным разрушениям. Хочу поздравить наших русских друзей с профессиональным праздником Дня защитника Отечества. Помощь российских военных нельзя недооценить, и им благодарны все жители и нашего города, и провинции, и страны. Желаю всем российским военным мира и благополучного возвращения домой", — заявил вице-мэр.

"Мы благодарны российским военным за все то, что они сделали для нас и продолжают делать. И присоединяемся к поздравлениям с русским праздником Дня защитника Отечества. Желаем всего самого лучшего в этот день не только тем россиянам, которые проходят сейчас службу в Сирии, но и всем тем, кто находится в России, или где бы то ни было", — сказал местный житель Радий Хамшо.