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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-23T07:35+0300
https://ria.ru/20200223/1565110160.html
Жители Алеппо поздравили российских военных с Днем защитника Отечества
https://cdn21.img.ria.ru/images/153080/12/1530801231_0:206:2910:1843_1036x0_80_0_0_34b559570d42f636e43e81a293be0067.jpg
РИА Новости

Жители Алеппо поздравили российских военных с Днем защитника Отечества

05:15 23.02.2020 (обновлено: 07:35 23.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкГород Алеппо в Сирии
Город Алеппо в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Город Алеппо в Сирии. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 23 фев — РИА Новости. Жители одного из наиболее пострадавших от боевых действий районов сирийского Алеппо, Банизайд, поздравили российских военных с Днем защитника Отечества, передаёт корреспондент РИА Новости.
В мероприятии принял участие вице-мэр Алеппо Абду Салам Ашшехаби. Он выразил признательность сирийского народа за помощь в борьбе с терроризмом, в частности, в освобождении Алеппо от боевиков.

"Поздравляю всех с великой победой, которую мы одержали совместно в районе Алеппо. Именно этот район, где мы сейчас находимся, подвергся сильным разрушениям. Хочу поздравить наших русских друзей с профессиональным праздником Дня защитника Отечества. Помощь российских военных нельзя недооценить, и им благодарны все жители и нашего города, и провинции, и страны. Желаю всем российским военным мира и благополучного возвращения домой", — заявил вице-мэр.

Поблагодарили российских военных и простые жители района.
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День защитника Отечества
"Мы благодарны российским военным за все то, что они сделали для нас и продолжают делать. И присоединяемся к поздравлениям с русским праздником Дня защитника Отечества. Желаем всего самого лучшего в этот день не только тем россиянам, которые проходят сейчас службу в Сирии, но и всем тем, кто находится в России, или где бы то ни было", — сказал местный житель Радий Хамшо.
Общение российских военных с представителями городской администрации и местными жителями состоялось в ходе оказания продовольственной помощи нуждающимся, организованной российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии. Всего в район Банизайд привезли 250 наборов с российским и сирийским флагами на пакете. В наборы входят сахар, рис, мука, чай, сгущёнка, хлеб.
До недавнего освобождения района Банизайд от боевиков это был передний край обороны. Он постоянно подвергался обстрелам со стороны района Лерамун, где еще недавно хозяйничали бандиты. Это привело к значительным разрушениям.
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Множество жителей были вынуждены покинуть свои дома, и сейчас, когда линия фронта отодвинута, возвращаются в свои жилища, значительная часть которых разрушена, и нуждаются в самых простых вещах.
"Этот район был выбран нами как наиболее пострадавший, подвергшийся огню артиллерии боевиков. Именно поэтому мы приехали сегодня сюда", — пояснил журналистам представитель ЦПВС Петр Вангелия.
Российские военные со своей стороны пожелали жителям скорейшего налаживания мирной жизни, восстановления района после боевых действий и мирного неба над головой.
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Война в СирииЦентр примирения враждующих сторон в СирииДень защитника отечестваСирияРоссияАлеппоВ мире
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