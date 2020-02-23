В Китае число жертв коронавируса достигло 2442 человек

ПЕКИН, 23 фев - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 76 тысяч 936, из них 2442 скончались, 22 тысячи 888 человек излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 76 тысячах 936 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса , в том числе в настоящий момент болеют 51 тысяча 606 человек (10 тысяч 968 человек находятся в тяжелом состоянии), 22 тысячи 888 человек выписаны из больниц , 2442 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.

За последние сутки по всей стране были выявлены 648 новых случаев заражения, из больниц выписали 2230 человек, скончались 97 (из них 96 - в провинции Хубэй ).

В настоящее время зарегистрировано еще свыше 4,1 тысячи случаев с подозрением на новый тип коронавируса, более 106 тысяч человек, которые имели тесный контакт с больными, находятся под медицинским наблюдением.

В провинции Хубэй, в очаге эпидемии, за сутки было подтверждено 630 случаев заражения (541 в городе Ухань), выписаны 1742 человека (965 - в Ухане), зарегистрировано 96 летальных случаев (82 - в Ухане). С начала эпидемии в провинции в общей сложности было выявлено 64 тысячи 084 случая заражения, при этом уже около 15,3 тысяч пациентов выздоровели, а 2346 скончались (в Ухане – 1856). В настоящее время болеют 46 тысяч 439 человек, из них 10 тысяч 428 человек находятся в тяжелом состоянии.

Отдельно в Гонконге выявлены 69 случаев заражения (из них два человека скончались, 11 выздоровели), в Макао нашли десять инфицированных (шесть из них уже выписаны), на Тайване заразились 26 человек (из них один скончался и двое вылечились).