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2020-02-23T07:18+0300
https://ria.ru/20200223/1565110074.html
Эстонка сбежала в Россию от подозреваемого в педофилии мужа
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РИА Новости

Эстонка сбежала в Россию от подозреваемого в педофилии мужа

05:02 23.02.2020 (обновлено: 07:18 23.02.2020)
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© Depositphotos / andriano_czМужчина с детской игрушкой
Мужчина с детской игрушкой
© Depositphotos / andriano_cz
Мужчина с детской игрушкой. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Гражданка Эстонии с русскими корнями Анна Финсерасен сбежала из родной страны от мужа в Россию, после того как заподозрила супруга в педофилии по отношению к собственным дочерям. Об этом Финсерасен рассказала в беседе с RT.
Говоря про мужа, гражданина Норвегии Йостена Финсерасена, собеседница телеканала отметила, что ранее не представляла, "какой он человек".
"Йостен был любимчиком всех подопечных и вел себя очень обходительно со мной. Но когда мы начали жить вместе, я стала замечать вспышки агрессии по отношению к животным на его ферме. Вскоре он переключился и на меня — бил беременную", — пояснила она.
Когда старшей из двух дочерей исполнился год, собеседница Финсерасен начала подозревать супруга в педофилии. В 2012 году собеседница телеканала подала на развод и оформила детям эстонские документы, готовясь к побегу в Таллин, однако тогда их отцу удалось добиться права на регулярные встречи с детьми, в результате чего девочки еще три года регулярно ездили в Норвегию к нему "без присмотра матери".
Финсерасен, заметив характерные раздражения на коже дочерей после поездок к отцу, поговорила с ними и обратилась к врачу и в полицию. Гинеколог аллергическое происхождение пятен исключил.
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"На Йостена завели уголовное дело, и его арестовали", — сообщила она.
Однако отца девочек в итоге оправдали, и в июне 2017 года он вышел на свободу. Мужчина подал на жену в суд, чтобы ограничить ее в родительских правах и забрать детей себе. Отцу присудили единоличную опеку над дочерьми. Мать девочек оспорить решение суда не смогла.
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В январе этого года муж Финсерасен должен был приехать в Таллин, чтобы увезти детей в Норвегию. Как сообщает RT, за несколько дней до этого мать покинула страну вместе с ними, "осознавая безвыходность ситуации", и уехала в Россию.
"Россия оказалась единственной страной, которая помогла нам. Здесь мои дети чувствуют себя в безопасности и их психологическое здоровье значительно лучше. Однако они скучают по друзьям, бабушке и дедушке, которые остались в Эстонии", — заключила Финсерасен.
Отмечается, что на новом месте ей и ее детям помогают правозащитники, которые, в частности, нашли им бесплатный приют и устроили девочек в школу. Адвокат их отца Эне Муйте, в свою очередь, отрицает вину своего подзащитного и утверждает, что обвинения матери девочек — клевета.
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ЭстонияНорвегияРоссияТаллинВ мире
Популярные комментарии
Еуропа- этой рай для всяких рода содомитов!!!😡😡😡
23 февраля, 05:08
Феликс Д.
1210220
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