Эстонка сбежала в Россию от подозреваемого в педофилии мужа

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Гражданка Гражданка Эстонии с русскими корнями Анна Финсерасен сбежала из родной страны от мужа в Россию , после того как заподозрила супруга в педофилии по отношению к собственным дочерям. Об этом Финсерасен рассказала в беседе с RT

Говоря про мужа, гражданина Норвегии Йостена Финсерасена, собеседница телеканала отметила, что ранее не представляла, "какой он человек".

"Йостен был любимчиком всех подопечных и вел себя очень обходительно со мной. Но когда мы начали жить вместе, я стала замечать вспышки агрессии по отношению к животным на его ферме. Вскоре он переключился и на меня — бил беременную", — пояснила она.

Когда старшей из двух дочерей исполнился год, собеседница Финсерасен начала подозревать супруга в педофилии. В 2012 году собеседница телеканала подала на развод и оформила детям эстонские документы, готовясь к побегу в Таллин, однако тогда их отцу удалось добиться права на регулярные встречи с детьми, в результате чего девочки еще три года регулярно ездили в Норвегию к нему "без присмотра матери".

Финсерасен, заметив характерные раздражения на коже дочерей после поездок к отцу, поговорила с ними и обратилась к врачу и в полицию. Гинеколог аллергическое происхождение пятен исключил.

"На Йостена завели уголовное дело, и его арестовали", — сообщила она.

Однако отца девочек в итоге оправдали, и в июне 2017 года он вышел на свободу. Мужчина подал на жену в суд, чтобы ограничить ее в родительских правах и забрать детей себе. Отцу присудили единоличную опеку над дочерьми. Мать девочек оспорить решение суда не смогла.

В январе этого года муж Финсерасен должен был приехать в Таллин, чтобы увезти детей в Норвегию. Как сообщает RT, за несколько дней до этого мать покинула страну вместе с ними, "осознавая безвыходность ситуации", и уехала в Россию.

"Россия оказалась единственной страной, которая помогла нам. Здесь мои дети чувствуют себя в безопасности и их психологическое здоровье значительно лучше. Однако они скучают по друзьям, бабушке и дедушке, которые остались в Эстонии", — заключила Финсерасен.