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В Дании умер создатель знаменитой LEGO-фигурки человека
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РИА Новости

В Дании умер создатель знаменитой LEGO-фигурки человека

04:28 23.02.2020 (обновлено: 07:37 23.02.2020)
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© AP Photo / Eric Charbonneau/Invision for Warner BrosКонструктор Lego
Конструктор Lego
© AP Photo / Eric Charbonneau/Invision for Warner Bros
Конструктор Lego . Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Создатель знаменитой LEGO-фигурки человека Йенс Нигард Кнудсен (Jens Nygaard Knudsen) скончался в возрасте 78 лет в Дании, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на бывшего коллегу Кнудсена Нильса Милана Педерсена.
Йенс Нигард Кнудсен на протяжении более чем 30 лет являлся дизайнером в датской компании Lego Group, занимающейся производством развивающих игрушек и конструкторов. Именно он стал одним из создателей ставшей популярной мини-фигурки человека с подвижными руками и ногами, появившейся в конце 1970-х годов.
По данным агентства, Кнудсен умер в среду в хосписе на западе Дании. Причиной смерти стал боковой амиотрофический склероз — неизлечимое заболевание нервной системы, которое приводит к параличу конечностей и мышечной атрофии.
"Его воображение было просто фантастическим. Если у нас был мозговой штурм, это было больше похоже на мозговой ураган, столько у него было идей", — приводит агентство слова Педерсена.
От бокового амиотрофического склероза также страдал знаменитый британский астрофизик Стивен Хокинг, он с 22-летнего возраста боролся с этим неизлечимым заболеванием. Хокинг скончался в марте 2018 года в возрасте 76 лет.
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