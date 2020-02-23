В Грузии проходят карантин более 30 прибывших из Китая

"Прибывших спецрейсом 34 граждан Грузии встретила бригада эпидемиологов и клиницистов. Они прошли термоскрининг… у нас была информация о том, что некоторые из этих граждан могли иметь контакт с инфицированными людьми, поэтому было решено изолировать их, то есть перевести на режим карантина на две недели. Они находится в гостиничном комплексе при медицинском центре Сечхере. Клинический и эпидемиологический мониторинг над ними продолжится в течение двух недель", - заявил журналистам Гамкрелидзе.