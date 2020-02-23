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В Грузии проходят карантин более 30 прибывших из Китая
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РИА Новости

В Грузии проходят карантин более 30 прибывших из Китая

04:21 23.02.2020
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© REUTERS / China DailyМедицинские работники в больнице Цзиньинтань в Ухани
Медицинские работники в больнице Цзиньинтань в Ухани
© REUTERS / China Daily
Медицинские работники в больнице Цзиньинтань в Ухани
ТБИЛИСИ, 23 фев – РИА Новости. Грузинские власти эвакуировали из разных городов Китая 34 своих граждан, они проходят двухнедельный карантинный период на территории медцентра города Сачхере, заявил руководитель Центра по управлению заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.
По словам руководителя Центра, инициаторами вывоза граждан из Китая были министерство иностранных дел Грузии и грузинское посольство.
"Прибывших спецрейсом 34 граждан Грузии встретила бригада эпидемиологов и клиницистов. Они прошли термоскрининг… у нас была информация о том, что некоторые из этих граждан могли иметь контакт с инфицированными людьми, поэтому было решено изолировать их, то есть перевести на режим карантина на две недели. Они находится в гостиничном комплексе при медицинском центре Сечхере. Клинический и эпидемиологический мониторинг над ними продолжится в течение двух недель", - заявил журналистам Гамкрелидзе.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, свыше 20,6 тысячи человек излечились и выписаны из больниц. За пределами Китая, по данным ВОЗ на пятницу, были зафиксированы 1,2 тысячи заражений в 26 странах.
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