Концерт в Кремле и киномарафон представят телеканалы 23 февраля

"Премьера! "Dance Революция" 23 февраля в 22.00 на Первом канале. Только в проекте "Dance Революция" благодаря технологии 360 градусов у вас есть уникальная возможность рассмотреть каждый танец в буквальном смысле со всех сторон. 128 камер, направленных на участника, фиксируют мельчайшие детали и самые зрелищные моменты выступления. А разобраться в подробностях и объяснить сложность каждого номера помогут мастера", - говорится в пресс-релизе вещателя.