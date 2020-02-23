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Концерт в Кремле и киномарафон представят телеканалы 23 февраля
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РИА Новости

Концерт в Кремле и киномарафон представят телеканалы 23 февраля

04:12 23.02.2020
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© РИА Новости / Артём КоренюкПульт и телевизор
Пульт и телевизор
© РИА Новости / Артём Коренюк
Пульт и телевизор. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Праздничный концерт в Кремлевском дворце, юмористическое шоу "Мужской формат" и марафон голливудского кино покажут российские телеканалы в День защитника Отечества.
Первый канал, как сообщили в пресс-службе вещателя, покажет киноленты "Гонка века", "Офицеры" и "Дачная поездка сержанта Цыбули". Кроме того, в 13.15 начнется прямой эфир из Норвегии, где пройдет Кубок мира 2019-2020 по лыжным гонкам (мужчины, 30 км). В 17.40 стартует концерт, посвященный фильму "Офицеры".
Праздничный стол
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"Премьера! "Dance Революция" 23 февраля в 22.00 на Первом канале. Только в проекте "Dance Революция" благодаря технологии 360 градусов у вас есть уникальная возможность рассмотреть каждый танец в буквальном смысле со всех сторон. 128 камер, направленных на участника, фиксируют мельчайшие детали и самые зрелищные моменты выступления. А разобраться в подробностях и объяснить сложность каждого номера помогут мастера", - говорится в пресс-релизе вещателя.
"Россия 1" в 22.20 покажет трансляцию праздничного концерта ко Дню защитника Отечества из Государственного Кремлевского дворца. Кроме того, в эфире "Иван Васильевич меняет профессию" и очередной выпуск шоу "Ну-ка, все вместе!".
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки
21 февраля, 15:32Культура
Тина Канделаки посоветовала, что дарить мужьям на 23 февраля
Утро на "ТВ Центре" начнется с торжественного концерта "Здравствуй, страна героев!", участие в котором примут Василий Лановой, Лев Лещенко, Тамара Гвердцители, Екатерина Гусева, Дмитрий Дюжев и многие другие. В 15.40 состоится показ юмористического шоу "Мужской формат" с Евгением Петросяном, Ефимом Шифрином, Родионом Газмановым и другими артистами. 24 февраля канал покажет документальный фильм "Женщины Олега Ефремова" и передачу "Хроники московского быта. Скандал на могиле".
ТНТ 23 февраля устроит марафон сериалов "СашаТаня" и "Полярный", а в 21.00 начнется двухчасовой концерт Руслана Белого. 24 февраля с 11.00 до 22.00 зрители смогут посмотреть эпизоды "Однажды в России".
На СТС практически весь праздничный день будет идти развлекательное кино: "Тарзан. Легенда", "Годзилла", "Мумия: Гробница императора драконов", "Мумия" и "Война богов: Бессмертные". Киномарафон продолжится 24 февраля лентами "Мумия возвращается", "Боги Египта" и "Помпеи".
Салют на Поклонной горе в Москве в честь Дня защитника Отечества
02:51
День защитника Отечества
200001
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ТНТ (телеканал)День защитника отечестваСТС (телеканал)Россия-1 (телеканал)ТВ Центр (телеканал)Первый канал (телеканал)Медиа - ОбществоОбщество
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