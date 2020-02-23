Император Японии в день 60-летия заявил о намерении служить нации

"Мой путь в качестве символа (нации) только начинается. Размышляя о пути, который прошел почетный император, а также и другие монархи Японии, я намерен постоянно с мыслями о народе, вместе с народом выполнять свои обязанности в качестве символа", - сказал император в ходе своей первой после вступления на трон пресс-конференции.