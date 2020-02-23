День рождения Малевича отметят в Новой Третьяковке музыкой из арматур

"Двадцать третьего февраля исполняется 141 год со дня рождения Казимира Малевича — мастера русского авангарда и ключевой фигуры искусства ХХ века. Третьяковская галерея отмечает эту дату перформансом "Форма звука" и экскурсией по выставке "Про.Метод", на которой представлены работы молодых художников, дизайнеров и кураторов", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, пианист Петр Айду "превратит площадку у Башни Татлина в металлургический завод по производству звука".

"Металлические объекты — арматура и трубы — станут перкуссионными инструментами для специально написанной партитуры. Пётр Айду и его соавтор петербургский художник Вадим Кондаков, подобно великим экспериментаторам русского авангарда, создали проект вне строгих жанровых рамок. "Форма звука" — это и перформанс, и саунд-скульптура, и музыкальная композиция. А Дмитрий Щёлкин, один из выдающихся российских перкуссионистов, раскроет красоту звучания простых стальных форм", - добавляется в сообщении.