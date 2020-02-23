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В США вступают в силу новые правила по выдаче грин-карт
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РИА Новости

В США вступают в силу новые правила по выдаче грин-карт

03:30 23.02.2020 (обновлено: 07:38 23.02.2020)
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© Fotolia / Roman LipovskiyГрин-карта и доллары США
Грин-карта и доллары США
© Fotolia / Roman Lipovskiy
Грин-карта и доллары США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Американские власти смогут с понедельника начать действовать в рамках новых правил выдачи разрешений на постоянное жительство в США (грин-карт), говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.
Новые правила предполагают ужесточение требований для заявителей, которые полагаются на государственные пособия.
"Министерство внутренней безопасности сможет начать исполнять новое законодательство в понедельник ... (Согласно ему) новые члены нашего общества должны быть финансово самостоятельными", — говорится в сообщении Белого дома.
В октябре прошлого года федеральный судья заблокировал решение администрации США, которое помогло бы иммиграционным службам отказывать в грин-карте или по заявлению на визу иммигрантам с низким доходом, которые, по мнению правительства, могут стать бременем для налогоплательщиков США. Однако суд вышестоящей инстанции отменил это решение.
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Министерство внутренней безопасности СШААдминистрация президента СШАСШАВ мире
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