В Болгарии впервые за 17 лет запретили факельное шествие неонацистов

Луковский марш — это факельное шествие болгарских ультраправых, посвященное памяти генерала Христо Лукова, оно проводится каждый февраль с 2003 года. Этот генерал в 1932-1938 годах возглавлял Союз болгарских национальных легионов. На шествие в память о Лукове ежегодно собираются крайние националисты и неофашисты не только Болгарии, но и мира.