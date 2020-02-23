В Болгарии впервые за 17 лет запретили факельное шествие неонацистов

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Власти Болгарии не позволили состояться ежегодному факельному шествию ультранационалистов под названием Луковский марш впервые за 17 лет, сообщается в официальном заявлении МИД страны.
Луковский марш — это факельное шествие болгарских ультраправых, посвященное памяти генерала Христо Лукова, оно проводится каждый февраль с 2003 года. Этот генерал в 1932-1938 годах возглавлял Союз болгарских национальных легионов. На шествие в память о Лукове ежегодно собираются крайние националисты и неофашисты не только Болгарии, но и мира.
"Впервые за последние 17 лет факельное шествие ультранационалистов и неонацистов, известное как Луковский марш, было предотвращено, это результат усилий властей Болгарии по борьбе с антисемитизмом, нетерпимостью и разжиганием ненависти … Категорическое неприятие и осуждение крайне националистских и ксенофобских демонстраций, таких как Луковский марш — это принципиальная позиция министерства иностранных дел Республики Болгария", — говорится в заявлении.
МИД назвал шествие "грубым покушением на память о Холокосте и его невинных жертвах". Министерство призвало молодых людей в дальнейшем не принимать участия в подобных мероприятиях и выразило радость в связи с решением высшего административного суда поддержать запрет мэра Софии на проведение Луковского марша.