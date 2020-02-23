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Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
2020-02-23T03:07+0300
https://ria.ru/20200223/1565109512.html
Источник сообщил дату запуска следующего спутника "Глонасс"
https://cdn24.img.ria.ru/images/155206/23/1552062386_0:0:1600:900_1036x0_80_0_0_76c7c7cfe70475c54ef649be633d1519.jpg
РИА Новости

Источник сообщил дату запуска следующего спутника "Глонасс"

03:07 23.02.2020
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© Фото : АО "Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва"Космический аппарат "Глонасс-М"
Космический аппарат Глонасс-М
© Фото : АО "Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва"
Космический аппарат "Глонасс-М". Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Запуск очередного навигационного спутника "Глонасс-М" с космодрома "Плесецк" планируется на 16 марта, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В январе компания "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" сообщила, что старт состоится 28 февраля. Позже другой источник РИА Новости в отрасли рассказал, что из-за переноса запуска военного спутника связи "Меридиан-М" с 24 января на 20 февраля отправка "Глонасса-М" в космос сдвинута примерно на 15 марта.
Макет современного навигационного космического аппарата Глонасс-М в музее ОАО Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева.
18 февраля, 14:20РИА Наука
Точность ГЛОНАСС повысят, учтя аномалии гравитационного поля Земли
"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и спутником "Глонасс-М" намечается на 16 марта", - сказал собеседник агентства.
В "Роскосмосе" РИА Новости не стали комментировать эту информацию.
В декабре 2019 года еще один источник РИА Новости в отрасли сообщил, что "Глонассу-М" предстоит заменить аналогичный аппарат с системным номером 735, который был запущен в 2010 году, но отказал в ноябре 2019 года, переработав расчетный срок службы в семь лет.
Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 28 космических аппаратов (26 "Глонасс-М" и два "Глонасс-К"), из которых 23 работают по целевому назначению, один находится в орбитальном резерве, один - на этапе летных испытаний, еще три - на техническом обслуживании. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.
Макет российского космического аппарата серии Глонасс-К
31 декабря 2019, 17:42Хочу стать космонавтом
На спутнике системы ГЛОНАСС испытали новые "часы"
100000
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Хочу стать космонавтомПлесецк (космодром)ГЛОНАСС (система навигации)Космос - РИА НаукаГосударственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"Информационные спутниковые системы
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