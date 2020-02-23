Источник сообщил дату запуска следующего спутника "Глонасс"

В январе компания "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" сообщила, что старт состоится 28 февраля. Позже другой источник РИА Новости в отрасли рассказал, что из-за переноса запуска военного спутника связи "Меридиан-М" с 24 января на 20 февраля отправка "Глонасса-М" в космос сдвинута примерно на 15 марта.
"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и спутником "Глонасс-М" намечается на 16 марта", - сказал собеседник агентства.
В "Роскосмосе" РИА Новости не стали комментировать эту информацию.
В декабре 2019 года еще один источник РИА Новости в отрасли сообщил, что "Глонассу-М" предстоит заменить аналогичный аппарат с системным номером 735, который был запущен в 2010 году, но отказал в ноябре 2019 года, переработав расчетный срок службы в семь лет.
Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 28 космических аппаратов (26 "Глонасс-М" и два "Глонасс-К"), из которых 23 работают по целевому назначению, один находится в орбитальном резерве, один - на этапе летных испытаний, еще три - на техническом обслуживании. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.
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