Источник сообщил дату запуска следующего спутника "Глонасс"

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Запуск очередного навигационного спутника " Запуск очередного навигационного спутника " Глонасс-М " с космодрома " Плесецк " планируется на 16 марта, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В январе компания " Информационные спутниковые системы имени Решетнева" сообщила, что старт состоится 28 февраля. Позже другой источник РИА Новости в отрасли рассказал, что из-за переноса запуска военного спутника связи "Меридиан-М" с 24 января на 20 февраля отправка "Глонасса-М" в космос сдвинута примерно на 15 марта.

"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и спутником "Глонасс-М" намечается на 16 марта", - сказал собеседник агентства.

В " Роскосмосе " РИА Новости не стали комментировать эту информацию.

В декабре 2019 года еще один источник РИА Новости в отрасли сообщил, что "Глонассу-М" предстоит заменить аналогичный аппарат с системным номером 735, который был запущен в 2010 году, но отказал в ноябре 2019 года, переработав расчетный срок службы в семь лет.