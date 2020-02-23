Нумеро-психолог объяснила, как не ошибиться с датой свадьбы

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. "Красивая" дата свадьбы имеет значение для многих пар. Как не ошибиться с выбором, рассказала в интервью "Красивая" дата свадьбы имеет значение для многих пар. Как не ошибиться с выбором, рассказала в интервью радио Sputnik нумеро-психолог Елена Солнечная.

Подготовка к свадьбе начинается с выбора "правильной" даты. Людям нравятся сочетания вроде 02.02, 04.04, 06.06 или 10.10. Но у каждого дня есть свое, особое значение. День, когда люди играют свадьбу, говорит о том, что заложено внутри партнеров. Поэтому нужно смотреть не на цифры, а на то, что с ними связано. Числа несут направляющий характер, рассказала в интервью радио Sputnik нумеро-психолог Елена Солнечная.

"Мы хотим удивиться, и находим удивление в красивости чисел. Но ведь каждый месяц имеет свою структуру, в этой структуре цифры 2,4,6 и 8 означают женское, двойственное начало. Самое важное значение этих чисел – интуитивное. 1,3,5,7,9 – это логические цифры, мужское начало. Они несут материальное, ресурсное значение и задачи. Вопрос – как число направляет человека на конкретную задачу", – объяснила Елена Солнечная.

Счастливая жизнь для каждой пары выглядит по-разному, но есть общее "цикличное" понимание, какое время для кого является предпочтительным.