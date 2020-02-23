Нумеро-психолог объяснила, как не ошибиться с датой свадьбы

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. "Красивая" дата свадьбы имеет значение для многих пар. Как не ошибиться с выбором, рассказала в интервью радио Sputnik нумеро-психолог Елена Солнечная.
Подготовка к свадьбе начинается с выбора "правильной" даты. Людям нравятся сочетания вроде 02.02, 04.04, 06.06 или 10.10. Но у каждого дня есть свое, особое значение. День, когда люди играют свадьбу, говорит о том, что заложено внутри партнеров. Поэтому нужно смотреть не на цифры, а на то, что с ними связано. Числа несут направляющий характер, рассказала в интервью радио Sputnik нумеро-психолог Елена Солнечная.
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"Мы хотим удивиться, и находим удивление в красивости чисел. Но ведь каждый месяц имеет свою структуру, в этой структуре цифры 2,4,6 и 8 означают женское, двойственное начало. Самое важное значение этих чисел – интуитивное. 1,3,5,7,9 – это логические цифры, мужское начало. Они несут материальное, ресурсное значение и задачи. Вопрос – как число направляет человека на конкретную задачу", – объяснила Елена Солнечная.
Счастливая жизнь для каждой пары выглядит по-разному, но есть общее "цикличное" понимание, какое время для кого является предпочтительным.
"Почему свадьбы больше играют весной, летом и осенью? Это время, когда идет заряд нашей внутренней батарейки. Весной она раскрывается, мы активизируемся. Если пара хочет быть активной внутри себя, играет свадьбу весной. Если партнеры наполнены, представляют друг для друга равные возможности, играют летом. Так они усиливают друг друга, начинают светиться, становятся одним целым. Осень для свадьбы выбирают те, кто хочет большую семью. Осень означает плодородие, создание возможностей в семье. Зимой заключаются кармические браки, когда люди хотят что-то друг в друге почерпнуть, идет отработка прошлых воплощений", – рассказала Елена Солнечная.