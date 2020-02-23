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В Калифорнии три человека погибли в ДТП с автобусом
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РИА Новости

В Калифорнии три человека погибли в ДТП с автобусом

02:58 23.02.2020 (обновлено: 07:40 23.02.2020)
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CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical ServiceМашина службы скорой помощи в США
Машина службы скорой помощи в США
CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical Service
Машина службы скорой помощи в США. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Автобус перевернулся на севере американского штата Калифорния, три пассажира скончались, не менее 18 человек пострадали, сообщает местная пожарная служба.
Сообщается, что ДТП произошло утром в субботу на автомагистрали вблизи населенного пункта Фолбрук. Всего в момент происшествия в автобусе находился 21 человек.
"Мы с сожалением сообщаем, что три человека погибли на месте", - говорится в заявлении пожарных в Twitter. Еще 18 человек пострадали и попали в больницы.
Отмечается, что ДТП привело к значительным перебоям с движением на автомагистрали.
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КалифорнияСШАПроисшествияВ мире
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