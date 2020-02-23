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Италия не будет добиваться приостановки Шенгена из-за коронавируса
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РИА Новости

Италия не будет добиваться приостановки Шенгена из-за коронавируса

02:20 23.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте . Архивное фото
РИМ, 23 фев – РИА Новости. Италия не намерена добиваться приостановки действия Шенгенского соглашения в связи со вспышкой коронавируса и считает это драконовской мерой, заявил премьер Джузеппе Конте.
"Такая возможность предусмотрена, но мы всегда будем принимать меры в рамках гибкости и адекватности. В настоящее время нет предпосылок для запроса на приостановление действия Шенгенского договора", - заявил он по завершении совета министров, на котором был принят декрет по борьбе со вспышкой коронавируса.
"Это (приостановка Шенгенского соглашения) драконовская мера, которая не соответствует потребностям итальянских граждан в области сдерживания заражения", - добавил премьер.
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