Консул рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней россиянки

"Я знаю эту семью уже несколько лет и помогал им решать консульские вопросы несколько лет назад. По словам её отца, перед исчезновением она находилась дома (в муниципалитете Тлахомулько де Суньига к югу от Гвадалахары - ред.) со своими братьями и ушла, ничего никому не сказав. В тот же день, 17 числа, насколько мне известно, семья девочки обратилась в полицию", — сказал Санчес.