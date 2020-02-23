Советник Трампа прокомментировал данные о "российском вмешательстве"

ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что ему не известно о каких-либо попытках России поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.
"Я такого не видел, и у меня довольно хороший доступ... Советник по национальной безопасности получает довольно хороший доступ к данным нашей разведки. Я не видел никаких сведений о том, что Россия делает все, чтобы попытаться переизбрать президента Трампа", — прокомментировал он в интервью телеканалу ABC News информацию о том, что Россия якобы стремится способствовать переизбранию Трампа.
С другой стороны, газета Washington Post со ссылкой на другие свои источники сообщала, что Россия якобы пытается помочь другому кандидату на номинацию от Демократической партии США Берни Сандерсу на выборах президента США в 2020 году. Сандерс в ответ на публикацию заявил, что не нуждается в такой помощи и призвал Россию "держаться подальше" от американских выборов.
На то, что Сандерсу якобы помогает Россия, отреагировал некогда фаворит гонки за номинацию в президенты от Демократической партии Джо Байден. Он заявил, что Москва пытается поддержать Сандерса потому, что опасается силы Байдена, если он станет президентом.
"(Президент России) Владимир Путин не хочет, чтобы я был президентом. Он не хочет, чтобы я был нашим кандидатом. Если вам интересно, почему — это потому, что я единственный человек, который когда-либо сталкивался с ним один на один", — заявил Байден в своём Twitter.
На антироссийскую истерию не преминул отреагировать и другой кандидат-демократ Майк Блумберг. "Тут русским не нужно много думать, они либо выдвинут слабого кандидата, которого потом победит их марионетка Трамп, либо выберут социалиста в качестве президента США", — написал он.
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Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал "параноидальными" сообщения о вмешательстве России в праймериз в США, отметив, что в Кремле ожидают роста таких "новостей" по мере приближения выборов. Таким образом он отреагировал на публикацию The New York Times, которая со ссылкой на данные американской разведки сообщила, что Россия попытается помочь Трампу переизбираться на выборах в 2020 году и, в том числе, будет вмешиваться в праймериз демократов.
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