Советник Трампа прокомментировал данные о "российском вмешательстве"

"(Президент России) Владимир Путин не хочет, чтобы я был президентом. Он не хочет, чтобы я был нашим кандидатом. Если вам интересно, почему — это потому, что я единственный человек, который когда-либо сталкивался с ним один на один", — заявил Байден в своём Twitter.