В Италии число зараженных коронавирусом возросло до 79 человек

Выступая на пресс-конференции по итогам экстренного заседания совета министров, он заявил, что случаи заражения зафиксированы уже в пяти регионах Италии.

"В Ломбардии у нас наибольшее число зараженных – 54 человек, 17 в Венето, два в Эмилии-Романье, два в Лацио (вокруг Рима), это пара китайских туристов, и один в Пьемонте", - перечислил Боррелли.

По его словам, госпитализирован с симптомами 51 человек, 18 из них находятся в отделениях интенсивной терапии, еще 11 человек - в условиях домашней изоляции, потому что "у них нет особенных симптомов".