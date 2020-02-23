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В Италии число зараженных коронавирусом возросло до 79 человек
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РИА Новости

В Италии число зараженных коронавирусом возросло до 79 человек

01:48 23.02.2020
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© REUTERS / China DailyМедицинские работники в защитных костюмах во временной больнице в городе Ухань
Медицинские работники в защитных костюмах во временной больнице в городе Ухань
© REUTERS / China Daily
Медицинские работники в защитных костюмах во временной больнице в городе Ухань
РИМ, 23 фев - РИА Новости. Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии возросло до 79, из них двое умерли и один был выписан после выздоровления, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Выступая на пресс-конференции по итогам экстренного заседания совета министров, он заявил, что случаи заражения зафиксированы уже в пяти регионах Италии.
"В Ломбардии у нас наибольшее число зараженных – 54 человек, 17 в Венето, два в Эмилии-Романье, два в Лацио (вокруг Рима), это пара китайских туристов, и один в Пьемонте", - перечислил Боррелли.
По его словам, госпитализирован с симптомами 51 человек, 18 из них находятся в отделениях интенсивной терапии, еще 11 человек - в условиях домашней изоляции, потому что "у них нет особенных симптомов".
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