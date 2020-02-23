Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-23T01:26+0300
https://ria.ru/20200223/1565108985.html
В МИД рассказали об использовании рядом стран темы сирийских беженцев
https://cdn24.img.ria.ru/images/93994/39/939943945_0:220:3005:1911_1036x0_80_0_0_bf8df9abc97cb2fea436e14043f309a4.jpg
РИА Новости

В МИД рассказали об использовании рядом стран темы сирийских беженцев

01:26 23.02.2020
354
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАлександр Грушко
Александр Грушко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Александр Грушко. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Ряд стран использует тему сирийских беженцев в пропагандистских целях, заявил в воскресенье замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Мы видим, как наши контрагенты используют эту тему в пропагандистских целях", - сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
Он отметил, что власти Сирии и Россия "на земле" предпринимают "огромные усилия" для того, чтобы обеспечивать прохождение гуманитарных конвоев. Также много шагов предпринимается в координации с ООН.
"Но никто не говорит, что существуют санкции на поставку (Сирии) медоборудования, лекарств, никто не думает, что благодаря тому, что США просто воруют нефть, Сирия не может отапливать те же госпитали, детские дома, школы", - подчеркнул замглавы МИД РФ.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
00:10Война в Сирии
В МИД рассказали о координации между США и Россией в Сирии
1800000
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Александр ГрушкоСирияООНРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
В МИД рассказали о координации между США и Россией в Сирии
Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х
Антиохийская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание
Полиция в Мексике
Консул рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней россиянки
Лидер ХАМАС Исмаил Хания
Делегация ХАМАС собирается посетить Москву через неделю
Государственная Третьяковская галерея
День рождения Малевича отметят в Новой Третьяковке музыкой из арматур
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила подозрения США в адрес России по коронавирусу
В Кандалакше мурманской области подросток, подозревается в том, что пытался задушить и закопать в снег 11-летнего мальчика
Свидетели сравнили напавшего на ребенка в Кандалакше с Чикатило
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД
Колокольцев поздравил личный состав с Днем защитника Отечества
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
Советник Трампа прокомментировал данные о "российском вмешательстве"
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Италия не будет добиваться приостановки Шенгена из-за коронавируса
Самолет Boeing 767-300 в аэропорту на острове Тенерифе
Три канарских аэропорта приостановили работу из-за песчаных бурь
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
В Италии число зараженных коронавирусом достигло 66 человек
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи
Во Владивостоке пять человек пострадали при ДТП
Медицинские работники в больнице Цзиньинтань в Ухани
В Грузии проходят карантин более 30 прибывших из Китая
Строительство в Восточном Иерусалиме
ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:37Полигон для мусора с Байкала требует модернизации, сообщил Кобзев
07:36Названы города, где возьмут больше всего микрозаймов к 23 февраля
06:56Третьяковка отметит день рождения Малевича звуковым перформансом
06:35Попова и Минниханов посетили больницу, где поместили россиян из Японии
06:26Пелагея рассказала о жизни после развода с Телегиным
06:17В 21 регионе Китая за сутки не выявили ни одного случая коронавируса
06:15Самбурская рассказала, почему хочет уехать из России
05:39"Вирусологи в спортивных костюмах" записали обращение к Зеленскому
05:38Мать Греты Тунберг рассказала о проблемном детстве дочери
05:26Сандерс выигрывает демократические праймериз в Неваде
05:15Жители Алеппо поздравили российских военных с Днем защитника Отечества
05:03В Китае число жертв коронавируса достигло 2442 человек
05:02Эстонка сбежала в Россию от подозреваемого в педофилии мужа
04:33Синоптик рассказал, когда ждать весну в Москве
04:28В Дании умер создатель знаменитой LEGO-фигурки человека
04:23В Южной Корее число зараженных коронавирусом выросло до 556 человек
04:12Концерт в Кремле и киномарафон представят телеканалы 23 февраля
04:07Император Японии в день 60-летия заявил о намерении служить нации
04:03Трамп отметил лидерство Сандерса на первичных выборах в Неваде
03:53Подданные Катара получили возможность въезжать в Россию без виз
Лента новостейМолния