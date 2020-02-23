В МИД рассказали об использовании рядом стран темы сирийских беженцев

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Ряд стран использует тему сирийских беженцев в пропагандистских целях, заявил в воскресенье замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Мы видим, как наши контрагенты используют эту тему в пропагандистских целях", - сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
"Но никто не говорит, что существуют санкции на поставку (Сирии) медоборудования, лекарств, никто не думает, что благодаря тому, что США просто воруют нефть, Сирия не может отапливать те же госпитали, детские дома, школы", - подчеркнул замглавы МИД РФ.