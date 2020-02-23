В Италии число зараженных коронавирусом достигло 66 человек

Региональные власти Венето сообщили о 12 случаях заболевания, при том что девять из них проживают в городе Во (провинция Падуя). Еще три случая зафиксированы в Эмилии-Романье, один выявлен в Турине (область Пьемонт). В конце января у пожилой супружеской пары из Китая, находившейся на отдыхе в Италии, было выявлено заражение коронавирусом и ее немедленно поместили в Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме. Граждане КНР до сих пор находятся там в отделении интенсивной терапии. В субботу стало известно, что тест на коронавирус у мужчины дал отрицательный результат.