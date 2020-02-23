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2020-02-23T01:07+0300
https://ria.ru/20200223/1565108882.html
В Италии число зараженных коронавирусом достигло 66 человек
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РИА Новости

В Италии число зараженных коронавирусом достигло 66 человек

01:07 23.02.2020
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© REUTERS / China Daily Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
© REUTERS / China Daily
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
РИМ, 23 фев - РИА Новости. Общее число зафиксированных в Италии случаев заражения новым коронавирусом достигло 66, после того как власти северной области Ломбардии сообщили о втором за день положительном тесте на вирус в Милане.
"Гражданин, проживающий в Медилье (город Милан), показал положительный результат теста на коронавирус. Это второй случай в Милане, 47-й в Ломбардии", - говорится в сообщении администрации региона.
Таким образом, общее число зараженных в Ломбардии за два дня выросло с нуля до 47 человек.
В пятницу в городе Падуя в соседней области Венето был зафиксирован первый в Италии случая смертельного исхода. В местной больнице скончался 78-летний мужчина, который был госпитализирован с симптомами дыхательной недостаточности. Стало известно, что в начале февраля он ужинал с другом, только что вернувшимся из поездки в Китай. В субботу утром стало известно, что от пневмонии, вызванной коронавирусом, в больнице скончалась 77-летняя жительница города Кодоньо (область Ломбардия), где выявлен главный очаг заражения в Италии.
Первым заболевшим в Милане стал 78-летний пациент, который был госпитализирован пять дней назад.
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Региональные власти Венето сообщили о 12 случаях заболевания, при том что девять из них проживают в городе Во (провинция Падуя). Еще три случая зафиксированы в Эмилии-Романье, один выявлен в Турине (область Пьемонт). В конце января у пожилой супружеской пары из Китая, находившейся на отдыхе в Италии, было выявлено заражение коронавирусом и ее немедленно поместили в Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме. Граждане КНР до сих пор находятся там в отделении интенсивной терапии. В субботу стало известно, что тест на коронавирус у мужчины дал отрицательный результат.
О первом случае заражения итальянца коронавирусом Высший институт здравоохранения Италии (Iss) сообщил 7 февраля. Положительный результат дал тест, сделанный одному из граждан, доставленных в Рим из китайского города Уханя 3 февраля. Мужчина также находится в институте Lazzaro Spallanzani. После проведенного лечения его последний тест на коронавирус также дал отрицательный результат.
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Распространение нового коронавирусаЛомбардияВенетоМиланИталияВ мире
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