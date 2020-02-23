Антиохийская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание

АФИНЫ, 23 фев – РИА Новости. Антиохийская православная церковь не будет участвовать во встрече предстоятелей православных церквей в Аммане из-за опасений углубления раскола в православии, сообщил медиацентр Антиохийского патриархата.

Иерусалимский патриарх Феофил III предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира после предоставления Константинопольским патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии раскольничьей структуре на Украине.

Инициатива была озвучена во время визита Феофила в Москву в ноябре 2019 года. Встреча пройдет 26 февраля. Накануне секретариат Иерусалимской церкви по итогам прошедшего Синода сообщил, что в Аммане может пройти встреча Феофила III и Антиохийского патриарха Иоанна X для окончательного урегулирования спора по юрисдикции церкви Катара. Антиохийская церковь из-за спора о юрисдикции церкви Катара прекратила в 2014 году евхаристическое общение с Иерусалимской церковью.

"После великодушного приглашения блаженнейшего патриарха Иерусалимского Феофила III блаженнейшему патриарху Иоанну X Антиохийскому на консультативное собрание церковных лидеров в Аммане, в Иордании, 25 февраля, Антиохийская церковь заявляет, что она не будет участвовать в этой встрече", - говорится в заявлении медиац-центра.

"Антиохийская церковь признает озабоченность предстоятелей православных церквей и их инициативы по поиску решений серьезного кризиса, свидетелем которого сегодня является православная церковь. Тем не менее, она решила не посещать эту встречу, основываясь на предоставленной информации, а также в связи с заботой, чтобы избежать какого-либо увеличения расхождений и углубить разрыв между братьями", - говорится в заявлении.

Позиция Антиохийской церкви не означает, что она не стремится ускорить принятие необходимых решений по причинам, которые привели к разрыву общения между Антиохийской церковью и Иерусалимской церковью, отмечает медиацентр.