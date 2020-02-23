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Религия и мировоззрение
2020-02-23T00:52+0300
https://ria.ru/20200223/1565108693.html
Антиохийская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание
https://cdn21.img.ria.ru/images/153306/12/1533061224_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_487c5e3e6162a1a59b7e18d1e9b9af82.jpg
РИА Новости

Антиохийская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание

00:52 23.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПатриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х
Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х. Архивное фото
АФИНЫ, 23 фев – РИА Новости. Антиохийская православная церковь не будет участвовать во встрече предстоятелей православных церквей в Аммане из-за опасений углубления раскола в православии, сообщил медиацентр Антиохийского патриархата.
Иерусалимский патриарх Феофил III предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира после предоставления Константинопольским патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии раскольничьей структуре на Украине.
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Инициатива была озвучена во время визита Феофила в Москву в ноябре 2019 года. Встреча пройдет 26 февраля. Накануне секретариат Иерусалимской церкви по итогам прошедшего Синода сообщил, что в Аммане может пройти встреча Феофила III и Антиохийского патриарха Иоанна X для окончательного урегулирования спора по юрисдикции церкви Катара. Антиохийская церковь из-за спора о юрисдикции церкви Катара прекратила в 2014 году евхаристическое общение с Иерусалимской церковью.
"После великодушного приглашения блаженнейшего патриарха Иерусалимского Феофила III блаженнейшему патриарху Иоанну X Антиохийскому на консультативное собрание церковных лидеров в Аммане, в Иордании, 25 февраля, Антиохийская церковь заявляет, что она не будет участвовать в этой встрече", - говорится в заявлении медиац-центра.
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"Антиохийская церковь признает озабоченность предстоятелей православных церквей и их инициативы по поиску решений серьезного кризиса, свидетелем которого сегодня является православная церковь. Тем не менее, она решила не посещать эту встречу, основываясь на предоставленной информации, а также в связи с заботой, чтобы избежать какого-либо увеличения расхождений и углубить разрыв между братьями", - говорится в заявлении.
Позиция Антиохийской церкви не означает, что она не стремится ускорить принятие необходимых решений по причинам, которые привели к разрыву общения между Антиохийской церковью и Иерусалимской церковью, отмечает медиацентр.
"Антиохийская церковь подтверждает свою твердую позицию о том, что "единодушное согласие" между церквями, основанное на Священном Писании и Священном Предании, является основным правилом православной церкви в отношении общих решений на уровне православной церкви, а также в разрешении нерешенных вопросов", - говорится в заявлении.
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Встреча глав православных церквей в Аммане: кто участвует, а кто нет
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Религия и мировоззрениеИерусалимская православная церковьИоанн X (Патриарх Антиохийский и всего Востока)Антиохийская православная церковьФеофил III (Патриарх Иерусалимский)Амман (город)В мире
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