Захарова оценила подозрения США в адрес России по коронавирусу

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала намеренным вбросом информацию о том, что в госдепе США заподозрили Россию в дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Как ранее сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в госдепе США, в ведомстве считают, что в соцсетях существует множество аккаунтов, якобы связанных с Россией, которые ведут координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе. Предполагается, что эта кампания продвигает теории, что за вспышкой COVID-19 стоят США, пытаясь навредить имиджу Вашингтона.
"Намеренный вброс", - сказала Захарова на просьбу РИА Новости прокомментировать ситуацию.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус.
ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, 20 659 человек излечились и выписаны из больниц.