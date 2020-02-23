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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-23T00:10+0300
https://ria.ru/20200223/1565108374.html
В МИД рассказали о координации между США и Россией в Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/155547/60/1555476038_0:154:2786:1721_1036x0_80_0_0_fdd4da00e43e61cbf97c554c98c1824c.jpg
РИА Новости

В МИД рассказали о координации между США и Россией в Сирии

00:10 23.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Механизмы деконфликтинга США и РФ в Сирии работают очень эффективно, заявил в субботу замглавы российского МИД Александр Грушко.

"Работают механизмы деконфликтинга, они очень эффективны. Есть четкое понимание, кто, что делает, в каком районе, и по сути речь идет о координации",- сказал Грушко, выступая в программе "Большая игра" на Первом канале.

"Но США по политическим причинам не хотят называть это координацией, называют деконфликтингом", - добавил замглавы МИД РФ.
Ранее в интернете появилось снятое в Сирии видео, на котором запечатлен инцидент между российскими и американскими военными. В описании ролика указывается, что конфликт произошел в районе города Камышлы на северо-востоке Сирии. Когда именно снято видео, не уточняется. Запись сделана пассажиром машины, которая догоняет колонну автомобилей с российскими флагами, в том числе БТР и бронеавтомобиль "Тигр". Перед ними следуют два бронированных американских автомобиля, на одном из которых флаг США. Колонна движется очень медленно, и "Тигр" пытается обогнать американский броневик, но тот блокирует ему проезд, а затем заставляет его съехать с дороги в поле, после чего оба автомобиля останавливаются. На этом ролик обрывается.
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Война в СирииВойна в СирииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Александр ГрушкоСирияРоссияСШАВ мире
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