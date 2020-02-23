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2020-02-23T13:49+0300
https://ria.ru/20200223/1565095671.html
Изобретение школьника поможет отряду "Лиза Алерт" в поиске людей
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РИА Новости

Изобретение школьника поможет отряду "Лиза Алерт" в поиске людей

08:00 23.02.2020 (обновлено: 13:49 23.02.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ЛызловаНашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"
Нашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Улучшить качество и дальность связи квадрокоптера и, как следствие, упростить процесс поиска пропавших на природе людей поможет уникальная антенная установка, которую разработал специально для отряда "Лиза Алерт" 15-летний Максим Громаков.
Благодаря его изобретению активисты смогут использовать узконаправленные антенны, увеличивающие дальность сигнала. Помимо этого, вдвое увеличится производительность дронов, так как им не нужно будет каждый раз возвращаться на базу после завершения задания — новые данные поисковики смогут загрузить через сеть.
"Сейчас квадрокоптер позволяет оставаться на связи в разных условиях по-разному: если в лесу, то это метров 500, если в полях, то километра три. А эта система позволит настроить четкое наведение на беспилотник и сопровождение его в полете. В таком случае мы увеличиваем в несколько раз дальность связи. При наличии хорошей устойчивой связи для поисков мы будем быстрее выполнять задания", — рассказал корреспонденту РИА Новости руководитель направления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Лиза Алерт" Евгений Герасимов.
По его словам, установка Максима — по сути, универсальная платформа для разного вида антенн. Сегодня члены отряда во время поисков в лесной полосе или в открытом поле используют широконаправленные антенны, которые имеют небольшой радиус приема-передачи сигнала между пультом и дроном.
А узконаправленные позволят установить связь с летательным аппаратом на большем расстоянии, однако в таком случае антенна должна быть наведена непосредственно на сам дрон.

"Платформа сама подключается к компьютеру, сама распознает, где находится беспилотник, как направить антенны, чтобы они смотрели исключительно на него. И во время полета она продолжает двигаться и его отслеживать", — добавил Герасимов.

Пока что новое изобретение проходит испытания, но в перспективе поисковики планируют поставить на поток разработку таких платформ, чтобы снабдить ими все региональные подразделения отряда.
"Дальше ничего особо разрабатывать не надо — все чертежи есть, можно собрать фактически из подручных материалов и добавить нужное программное обеспечение", — поделился Евгений.
Как отметили в пресс-службе поискового отряда "Лиза Алерт", аналогов такой разработки, которую можно использовать во время реальных поисковых экспедиций, на данный момент не существует.
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Хорошие новостиХорошие новостиПоисковый отряд "Лиза Алерт"Россия
Популярные комментарии
Запатентовать пусть не забудет, чтобы действительно на пользу изобретение было использовано. А не для какого - то дяди для набивания кармана
23 февраля, 09:07
Ольга Карташова
1920001
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