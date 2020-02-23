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Мадонна опасно пошутила про "Игру престолов"
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РИА Новости

Мадонна опасно пошутила про "Игру престолов"

13:31 23.02.2020 (обновлено: 17:56 23.02.2020)
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© AP Photo / Richard Shotwell, Evan AgostiniБританская актриса Гвендолин Кристи и американская автор-исполнительница Мадонна Луиз Чикконе
Британская актриса Гвендолин Кристи и американская автор-исполнительница Мадонна Луиз Чикконе
© AP Photo / Richard Shotwell, Evan Agostini
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Во время своего выступления в Лондоне Мадонна обменялась шуточными репликами с сидевшей на первом ряду Гвендолин Кристи из "Игры престолов", сообщает Independent.
На концерте в Австралии в марте 2016 года поп-дива уже выводила Кристи на сцену, и та сказала, что Мадонна — ее любимая исполнительница с детства.
Певица села рядом с актрисой и поинтересовалась, что пьет Гвендолин. Актриса достала небольшую бутылку пива и спросила у своего кумира, любит ли она пиво.
В ответ Мадонна сделала глоток из бутылки и случайно пролила немного себе на лицо. Кристи начала вытирать капли, на что Мадонна в шутку ответила: "Зима близко". Цитата из "Игры престолов" немедленно вызвала смех Кристи и публики.
Мадонна поделилась в инстаграме видео этого эпизода.
"Зима близко" — отсылка к сериалу "Игра престолов", в котором эти слова означали приближение жуткого времени, когда могут проснуться белые ходоки.
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КультураГвендолин КристиКино и сериалыНовости культурыМадонна Чикконе
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