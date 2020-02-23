Мадонна опасно пошутила про "Игру престолов"

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Во время своего выступления в Лондоне Мадонна обменялась шуточными репликами с сидевшей на первом ряду Гвендолин Кристи из "Игры престолов", . Во время своего выступления в Лондоне Мадонна обменялась шуточными репликами с сидевшей на первом ряду Гвендолин Кристи из "Игры престолов", сообщает Independent.

На концерте в Австралии в марте 2016 года поп-дива уже выводила Кристи на сцену, и та сказала, что Мадонна — ее любимая исполнительница с детства.

Певица села рядом с актрисой и поинтересовалась, что пьет Гвендолин. Актриса достала небольшую бутылку пива и спросила у своего кумира, любит ли она пиво.

В ответ Мадонна сделала глоток из бутылки и случайно пролила немного себе на лицо. Кристи начала вытирать капли, на что Мадонна в шутку ответила: "Зима близко". Цитата из "Игры престолов" немедленно вызвала смех Кристи и публики.

Мадонна поделилась в инстаграме видео этого эпизода.