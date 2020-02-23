Прирожденные альфа-самцы. Эксперименты показали, как возникают лидеры

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости, Альфия Еникеева. Среди занимающих руководящие посты много носителей определенной вариации гена CHRNB3, выяснили британские исследователи. Судя по всему, он каким-то образом связан с врожденными лидерскими качествами. Однако есть работы, показывающие, что наследственность — не главное и высокому социальному статусу способствуют совершенно другие факторы.

Рожденные управлять

В 2013 году исследователи из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) сообщили , что обнаружили участок ДНК, отвечающий за лидерские качества человека. Речь шла о варианте гена ацетилхолинового рецептора CHRNB3. Это рецептор нейромедиаторов — веществ, которые передают нервный сигнал в мозг.

Одна из разновидностей CHRNB — rs4950 — чаще встречается в ДНК людей, занимающих руководящие позиции. К таким выводам ученые пришли, проанализировав генетические данные четырех тысяч добровольцев и сведения об их профессиональной и личной жизни.

Однако вклад варианта rs4950 в формирование лидерских качеств ученые оценивают в 24 процента вероятности. Остальное зависит от других факторов.

Из омеги в альфу

Как предположили китайские нейрофизиологи, в коре головного мозга может быть особая зона, стимуляция которой способна превратить самого неуверенного в себе человека в лидера. Пока ее удалось обнаружить только у мышей.

Ученые сталкивали в узком проходе двух взрослых самцов и наблюдали за их реакцией. Как правило, такие ситуации заканчивались конфликтом, и одно животное вытесняло другое. Но дело было не только в его физической силе. На поведение грызунов влияли прошлые победы и поражения. Так, мыши вели себя агрессивнее, если в ходе предварительных экспериментов им сопутствовала удача, или же были чрезмерно осторожны, если ранее проигрывали в схватках с альфа-самцами.

Исследователи высказали гипотезу, что информация об этих событиях хранится во фронтальной коре мозга животных. Они заразили мышей ретровирусом, который заставлял нейроны производить белки, делающие, в свою очередь, нервные клетки восприимчивыми к свету: при облучении синим лазером они включались или же отключались.

Модифицированных таким образом мышей снова стали сталкивать друг с другом. И оказалось, что если активировать эти нейроны в мозге "омег", то животные начинают толкать даже самых сильных и явно опасных для них самцов. Это увеличивало число их побед и повышало социальный статус неудачников среди сородичей.

А вот отключение группы нервных клеток в префронтальной коре альфа-самцов, наоборот, делало их слишком осторожными. Они отступали даже в абсолютно выигрышных ситуациях, когда соперники были значительно слабее.

Схожая область может присутствовать и в мозге человека, отмечают авторы работы. Ее изучение помогло бы лучше понять причины некоторых психических заболеваний. Ведь известно , что мужчины, считающие себя мачо и часто демонстрирующие свою власть над женщинами, склонны к нарушениям психики.

Несчастные альфа-самцы

Проблемы со здоровьем характерны для альфа-самцов во многих популяциях животных. И дело не только в повышенном риске получить травму. Как выяснили кенийские и американские биологи, доминирующие мужские особи живут в состоянии постоянного сильного стресса. В результате в их крови скапливается слишком много глюкокортикоидов — гормонов, стимулирующих работу организма в минуты опасности. В спокойное время повышенная концентрация этих веществ негативно сказывается на функционировании иммунной системы.

Ученые наблюдали в течение девяти лет за пятью стаями бабуинов. Они фиксировали особенности поведения обезьян внутри сообществ и периодически замеряли уровни тестостерона и глюкокортикоидов в экскрементах самцов. Оказалось, что концентрация гормонов стресса в фекалиях вожаков в среднем в несколько раз выше, чем в экскрементах их заместителей — так называемых бета-самцов. Эти особи оказывают поддержку предводителю и в результате пользуются теми же благами, что и он.

Более того, количество глюкокортикоидов в фекалиях лидеров было примерно таким же, как в отходах самых низкоранговых самцов. Получалось, что они испытывают одинаковый уровень стресса, и в этом смысле положение вожака не лучше статуса "омеги".