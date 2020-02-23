Пассажиры рассказали о самой странной еде в самолете

МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Пассажир был шокирован, когда на завтрак в бизнес-классе самолета ему принесли совершенно сухой сэндвич с гранолой, сообщает The Sun.
Еще в списке странной еды, опубликованном на туристическом форуме, оказался сэндвич с мюсли, йогуртом и одной клубникой. Пассажиры гадают, кому пришла в голову идея сделать такие бутерброды.
Пользователи были ошеломлены, многие из них даже не подозревали о существовании такого странного блюда.
Один комментатор написал, что, к своему счастью, не может представить консистенцию такого бутерброда.
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