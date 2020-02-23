"Сложнее форсирования Днепра". Бои за Словакию шли несколько месяцев

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости, Антон Лисицын. В феврале 1945-го свой праздник Красная армия встречала в боях в Восточной Пруссии и Померании. К тому времени завершилось освобождение восточной части . В феврале 1945-го свой праздник Красная армия встречала в боях в Восточной Пруссии и Померании. К тому времени завершилось освобождение восточной части Словакии — небольшой страны, которая была вынужденным союзником Германии, но восстала против нацистов. Бои там продолжались с августа 1944 года по апрель 1945-го — это одна из самых драматичных страниц истории Второй мировой. РИА Новости рассказывает, каким был День Красной армии три четверти века назад в Татрах и что этому предшествовало.

Полк сбежал к партизанам

Красной армии завершилась 18 февраля. Войска 2-го и 4-го Украинских фронтов перешли горы, освободив Южную Польшу и часть Словакии. Сражение за эту небольшую восточноевропейскую страну растянулось больше чем на полгода и изобиловало поворотами военной фортуны. Западно-Карпатская операциязавершилась 18 февраля. Войска 2-го и 4-го Украинских фронтов перешли горы, освободив Южную Польшу и часть Словакии. Сражение за эту небольшую восточноевропейскую страну растянулось больше чем на полгода и изобиловало поворотами военной фортуны.

После распада Чехословакии в 1938 году Словакия стала отдельным государством — сателлитом Третьего рейха, в 1941 году объявила войну Советскому Союзу. На Восточный фронт в составе группы армий "Юг" отправился Словацкий экспедиционный корпус. Соединение, состоявшее из двух дивизий, не поспевало за немецкими войсками — словацкая армия не была столь моторизованной. Одну дивизию, впоследствии прозванную Быстрой, тогда отправили на фронт, вторую — охранную — оставили в тылу для борьбы с партизанами.

Словаки из охранной дивизии перебегали к партизанам, в 1943-м к "лесным мстителям" ушел целый полк. После того как дезертирство достигло таких размахов, немецкое командование перебросило часть в Италию.

"Быструю дивизию" советские войска разгромили в 1943 году, к тому времени немцы отправили в тыл несколько ненадежных подразделений из ее состава. Словаки принимали сторону Красной армии, уходили в партизаны. В 1944-м дивизия окончательно потеряла доверие германского командования, ее бросили на постройку фортификаций.

А 29 августа 1944 года началось Словацкое национальное восстание. Этот день — памятная дата в стране и сейчас. Возглавил начальный этап мятежа подполковник Ян Голиан, офицер той самой "Быстрой дивизии", воевавшей в СССР.

Восстание началось не вдруг, оно готовилось заранее с помощью Советского Союза. До того в Канторской долине высадилась группа советских "консультантов" во главе со старшим лейтенантом Петром Величко. Перед ним поставили задачу организовать партизанские отряды, с чем он блестяще справился. Величко установил связь с подпольем, действовавшими в Татрах партизанами и словацкими военными. Офицер в невысоком чине стал командиром Первой словацкой партизанской бригады. До конца войны СССР забросил в Словакию больше 50 групп общей численностью свыше тысячи человек.

Двадцать восьмого августа словаки расстреляли германскую военную миссию, направлявшуюся из Румынии в Германию. Вермахт перекрыл Дукельский перевал, через который могла прорваться Красная армия. Медлить было нельзя, подполковник Голиан дал сигнал к началу восстания.

Подавить мятеж поручили обергруппенфюреру СС Готтлобу Бергеру, свою решимость расправиться со словаками он описал фразой: "Необходимо наводить кладбищенский покой после любого восстания". С партизанами воевали подразделения СС при поддержке коллаборационистов. К октябрю германские силы разбили противника и взяли партизанскую столицу — Банску-Быстрицу. Восставшие ушли в горы. В этом время с востока на выручку к ним шла Красная армия.

Дорога героев

Несмотря на то что восстание было подавлено, а Красная армия смогла пробиться через горные перевалы уже после того, как "охотники на партизан" начали наводить "кладбищенский покой", участники тех событий считаются национальными героями. Жители Словакии благодарны и Красной армии. В отличие от Польши в этой стране не слышно упреков, что их "не так освободили". "Словацкое национальное восстание было согласовано с командованием Красной армии, которая предприняла все возможное, чтобы поддержать партизан, — объясняет историк Григорий Пернавский. — А целью Варшавского восстания было установление политического контроля над столицей Польши до прихода советских войск. Хотя сами повстанцы в Варшаве действовали честно и мужественно, не зная, что их использует в политических целях собственное руководство".

Бои за Дукельский перевал, хоть и стали одним из самых ожесточенных сражений завершающего этапа войны, не столь известны, как битвы за столицы. Командовавший 38-й армией генерал-полковник Кирилл Москаленко вспоминал Карпаты как сложное испытание и для бойцов, и для командиров. "Такой высокой физической нагрузки на личный состав и интенсивности использования технических средств и транспорта мы не знали в прошедшие годы войны. Даже форсирование Днепра и операции в период весенней распутицы, пожалуй, потребовали меньшей затраты мускульной силы воинов", — писал он потом в мемуарах.

На месте боев сегодня стоит памятник павшим в битве за Дукельский перевал — два столкнувшихся танка, советский и немецкий. Местность получила неофициальное название Долина смерти и сегодня входит в туристический маршрут "Дороги героев Словацкого народного восстания".

Один из самых крупных мемориалов советским воинам в Европе стоит сегодня в Братиславе — столице республики, освобожденной в апреле 1945-го в ходе Братиславско-Брновской наступательной операции. Ожесточенные бои, которые вели восставшие и Красная армия с августа 1944 года, — неотъемлемая часть решающей битвы за город.

Со Словацким национальным восстанием связана одна из самых драматических историй Второй мировой войны. В рядах партизан воевал Рудольф Розенберг — потом он стал известен под фамилией Врба. Розенберг-Врба вместе с Альфредом Ветцлером весной 1944 года бежал из Освенцима и добрался до словацкого города Жилины. Там беглецы поведали о массовых убийствах в лагерях смерти. Их свидетельства, попав на Запад, вызвали огромный резонанс.

"Сведения о том, что нацисты массово уничтожают евреев, поступали к союзникам и раньше, — объясняет профессор Российского государственного гуманитарного университета, сопредседатель Научно-просветительного центра "Холокост" Илья Альтман. — Мне известно о том, что британцам стали доступны отчеты в Берлин айнзатцгрупп, которые уничтожали евреев на оккупированной территории СССР. О массовых убийствах евреев говорил в 1942 году и нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов, но затем Москва заявляла об истреблении советских граждан в целом. Тут были и политические причины, нежелание выделять кого-то, но по мере продвижения Красной армии становилось известно о преступлениях нацистов по отношению ко все большим группам населения. Так что отчет Врбы действительно имел эффект разорвавшейся бомбы и стал одним из первых доказательств холокоста".

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