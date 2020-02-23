"Сложнее форсирования Днепра". Бои за Словакию шли несколько месяцев

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости, Антон Лисицын. В феврале 1945-го свой праздник Красная армия встречала в боях в Восточной Пруссии и Померании. К тому времени завершилось освобождение восточной части Словакии — небольшой страны, которая была вынужденным союзником Германии, но восстала против нацистов. Бои там продолжались с августа 1944 года по апрель 1945-го — это одна из самых драматичных страниц истории Второй мировой. РИА Новости рассказывает, каким был День Красной армии три четверти века назад в Татрах и что этому предшествовало.
Полк сбежал к партизанам
Западно-Карпатская операция Красной армии завершилась 18 февраля. Войска 2-го и 4-го Украинских фронтов перешли горы, освободив Южную Польшу и часть Словакии. Сражение за эту небольшую восточноевропейскую страну растянулось больше чем на полгода и изобиловало поворотами военной фортуны.
После распада Чехословакии в 1938 году Словакия стала отдельным государством — сателлитом Третьего рейха, в 1941 году объявила войну Советскому Союзу. На Восточный фронт в составе группы армий "Юг" отправился Словацкий экспедиционный корпус. Соединение, состоявшее из двух дивизий, не поспевало за немецкими войсками — словацкая армия не была столь моторизованной. Одну дивизию, впоследствии прозванную Быстрой, тогда отправили на фронт, вторую — охранную — оставили в тылу для борьбы с партизанами.
13 февраля, 13:56АкцентыФакты и только факты: в России рассказали об освобождении ВенгрииМинобороны РФ продолжает публиковать ранее засекреченные исторические документы об освобождении Красной армией Европы от гитлеровской чумы во время Второй мировой войны. На сайте ведомства появились свидетельства об операции по изгнанию германских войск из Будапешта и других регионов Венгрии.
Словаки из охранной дивизии перебегали к партизанам, в 1943-м к "лесным мстителям" ушел целый полк. После того как дезертирство достигло таких размахов, немецкое командование перебросило часть в Италию.
"Быструю дивизию" советские войска разгромили в 1943 году, к тому времени немцы отправили в тыл несколько ненадежных подразделений из ее состава. Словаки принимали сторону Красной армии, уходили в партизаны. В 1944-м дивизия окончательно потеряла доверие германского командования, ее бросили на постройку фортификаций.
А 29 августа 1944 года началось Словацкое национальное восстание. Этот день — памятная дата в стране и сейчас. Возглавил начальный этап мятежа подполковник Ян Голиан, офицер той самой "Быстрой дивизии", воевавшей в СССР.
Восстание началось не вдруг, оно готовилось заранее с помощью Советского Союза. До того в Канторской долине высадилась группа советских "консультантов" во главе со старшим лейтенантом Петром Величко. Перед ним поставили задачу организовать партизанские отряды, с чем он блестяще справился. Величко установил связь с подпольем, действовавшими в Татрах партизанами и словацкими военными. Офицер в невысоком чине стал командиром Первой словацкой партизанской бригады. До конца войны СССР забросил в Словакию больше 50 групп общей численностью свыше тысячи человек.
Двадцать восьмого августа словаки расстреляли германскую военную миссию, направлявшуюся из Румынии в Германию. Вермахт перекрыл Дукельский перевал, через который могла прорваться Красная армия. Медлить было нельзя, подполковник Голиан дал сигнал к началу восстания.
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Подавить мятеж поручили обергруппенфюреру СС Готтлобу Бергеру, свою решимость расправиться со словаками он описал фразой: "Необходимо наводить кладбищенский покой после любого восстания". С партизанами воевали подразделения СС при поддержке коллаборационистов. К октябрю германские силы разбили противника и взяли партизанскую столицу — Банску-Быстрицу. Восставшие ушли в горы. В этом время с востока на выручку к ним шла Красная армия.
Дорога героев
Несмотря на то что восстание было подавлено, а Красная армия смогла пробиться через горные перевалы уже после того, как "охотники на партизан" начали наводить "кладбищенский покой", участники тех событий считаются национальными героями. Жители Словакии благодарны и Красной армии. В отличие от Польши в этой стране не слышно упреков, что их "не так освободили". "Словацкое национальное восстание было согласовано с командованием Красной армии, которая предприняла все возможное, чтобы поддержать партизан, — объясняет историк Григорий Пернавский. — А целью Варшавского восстания было установление политического контроля над столицей Польши до прихода советских войск. Хотя сами повстанцы в Варшаве действовали честно и мужественно, не зная, что их использует в политических целях собственное руководство".
Бои за Дукельский перевал, хоть и стали одним из самых ожесточенных сражений завершающего этапа войны, не столь известны, как битвы за столицы. Командовавший 38-й армией генерал-полковник Кирилл Москаленко вспоминал Карпаты как сложное испытание и для бойцов, и для командиров. "Такой высокой физической нагрузки на личный состав и интенсивности использования технических средств и транспорта мы не знали в прошедшие годы войны. Даже форсирование Днепра и операции в период весенней распутицы, пожалуй, потребовали меньшей затраты мускульной силы воинов", — писал он потом в мемуарах.
На месте боев сегодня стоит памятник павшим в битве за Дукельский перевал — два столкнувшихся танка, советский и немецкий. Местность получила неофициальное название Долина смерти и сегодня входит в туристический маршрут "Дороги героев Словацкого народного восстания".
Один из самых крупных мемориалов советским воинам в Европе стоит сегодня в Братиславе — столице республики, освобожденной в апреле 1945-го в ходе Братиславско-Брновской наступательной операции. Ожесточенные бои, которые вели восставшие и Красная армия с августа 1944 года, — неотъемлемая часть решающей битвы за город.
Со Словацким национальным восстанием связана одна из самых драматических историй Второй мировой войны. В рядах партизан воевал Рудольф Розенберг — потом он стал известен под фамилией Врба. Розенберг-Врба вместе с Альфредом Ветцлером весной 1944 года бежал из Освенцима и добрался до словацкого города Жилины. Там беглецы поведали о массовых убийствах в лагерях смерти. Их свидетельства, попав на Запад, вызвали огромный резонанс.
"Сведения о том, что нацисты массово уничтожают евреев, поступали к союзникам и раньше, — объясняет профессор Российского государственного гуманитарного университета, сопредседатель Научно-просветительного центра "Холокост" Илья Альтман. — Мне известно о том, что британцам стали доступны отчеты в Берлин айнзатцгрупп, которые уничтожали евреев на оккупированной территории СССР. О массовых убийствах евреев говорил в 1942 году и нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов, но затем Москва заявляла об истреблении советских граждан в целом. Тут были и политические причины, нежелание выделять кого-то, но по мере продвижения Красной армии становилось известно о преступлениях нацистов по отношению ко все большим группам населения. Так что отчет Врбы действительно имел эффект разорвавшейся бомбы и стал одним из первых доказательств холокоста".
Бывший премьер-министр Словацкой Республики Ян Чарногурский отмечает, что, с одной стороны, участие Словакии во Второй мировой — "сложная история". "Да, словацкий корпус был на Восточном фронте, но солдаты и офицеры переходили на сторону Красной армии", — напоминает он. С другой стороны, как подчеркивает Чарногурский, героями войны для большинства граждан Словакии являются советские войска и участники национального восстания. "К Красной армии относятся очень хорошо. Делегации и просто люди приходят к памятникам, несут цветы и венки. Все знают мемориал на холме Славин в Братиславе, где похоронены советские воины", — отмечает Чарногурский.