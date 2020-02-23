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Третьяковка отметит день рождения Малевича звуковым перформансом
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РИА Новости

Третьяковка отметит день рождения Малевича звуковым перформансом

06:56 23.02.2020
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© РИА Новости "Автопортрет". Художник Казамир Малевич
 Автопортрет. Художник Казамир Малевич
© РИА Новости
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Третьяковская галерея отметит 141 год со дня рождения мастера русского авангарда Каземира Малевича перформансом "Форма звука" и экскурсией по выставке, на которой представлены работы молодых художников, дизайнеров и кураторов, сообщили в пресс-службе музея.
Двадцать третьего февраля исполняется 141 год со дня рождения Малевича.
"Третьяковская галерея отмечает эту дату перформансом "Форма звука" и экскурсией по выставке "Про.Метод", на которой представлены работы молодых художников, дизайнеров и кураторов. На выставке демонстрируются живописные работы, графика, дизайнерские проекты, оптофонические инсталляции и видео, посвященные анализу и творческому переосмыслению наследия мастеров русского авангарда, создавших в начале ХХ века Музей живописной культуры. Все мероприятия приурочены к завершению работы выставки "Авангард. Список №1. К 100-летию Музея живописной культуры", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что в ходе экскурсии будут показаны работы участников пяти творческих лабораторий, а после пианист и композитор Петр Айду превратит площадку у Башни Татлина в "металлургический завод по производству звука".
"Форма звука" — это и перформанс, и саунд-скульптура, и музыкальная композиция. А Дмитрий Щелкин, один из выдающихся российских перкуссионистов, раскроет красоту звучания простых стальных форм, действуя одновременно и как академический музыкант-исполнитель, и как исследователь акустических свойств металла", - заключили в галерее.
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07:37Полигон для мусора с Байкала требует модернизации, сообщил Кобзев
07:36Названы города, где возьмут больше всего микрозаймов к 23 февраля
06:56Третьяковка отметит день рождения Малевича звуковым перформансом
06:35Попова и Минниханов посетили больницу, где поместили россиян из Японии
06:26Пелагея рассказала о жизни после развода с Телегиным
06:17В 21 регионе Китая за сутки не выявили ни одного случая коронавируса
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