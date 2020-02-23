У Джорджа Клуни затопило поместье за 12 миллионов фунтов стерлингов

Темза вышла из берегов и затопила теннисный корт, газоны и летнюю веранду. Старинный особняк, построенный в XVII веке, не пострадал.

Это не первый раз, когда поместье страдает от наводнений. В 2016 году Темза тоже разлилась после проливных дождей. Тогда был затоплен сад, а вода почти дошла до входной двери особняка.