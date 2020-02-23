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2020-02-23T20:51+0300
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У Джорджа Клуни затопило поместье за 12 миллионов фунтов стерлингов
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РИА Новости

У Джорджа Клуни затопило поместье за 12 миллионов фунтов стерлингов

20:51 23.02.2020
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© AP Photo / Invision/Jordan StraussАмаль и Джордж Клуни
Амаль и Джордж Клуни
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Поместье актера Джорджа Клуни и его жены Амалии, расположенное в округе Беркшир (Великобритания), пострадало из-за наводнения. Оно произошло в результате урагана "Деннис", сообщает Daily Mail.
Темза вышла из берегов и затопила теннисный корт, газоны и летнюю веранду. Старинный особняк, построенный в XVII веке, не пострадал.
По информации издания, стоимость этих владений оценивается в 12 миллионов фунтов стерлингов (актер приобрел особняк в 2014 году за 7,5 миллионов фунтов, после чего его полтора года ремонтировали и приводили в порядок).
Это не первый раз, когда поместье страдает от наводнений. В 2016 году Темза тоже разлилась после проливных дождей. Тогда был затоплен сад, а вода почти дошла до входной двери особняка.
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КультураСтиль жизниНовости культурыБеркширДжордж КлуниВеликобритания
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