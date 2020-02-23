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2020-02-23T08:06+0300
https://ria.ru/20200223/1565056423.html
Стрелять буду! Самые интересные музеи оружия в России
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РИА Новости

Стрелять буду! Самые интересные музеи оружия в России

08:00 23.02.2020 (обновлено: 08:06 23.02.2020)
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© Depositphotos / tanorТульский государственный музей оружия
Тульский государственный музей оружия
© Depositphotos / tanor
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости, Галина Нилова. "А не пойти ли нам в музей…" оружия? Пыльные залы и скучные экспонаты под стеклом? Совсем необязательно. Где можно подержать в руках пищали и бердыши, увидеть бутылкометы и ружье, в создании которого приняла участие Екатерина Великая, немецкие эрзац-валенки из соломы и "космические" пистолеты — в материале РИА Новости.

Поехать, пострелять

"Не спешите, не дергайтесь, дыхание задержите, к плечу прижмите покрепче, смотрите внимательно и… стреляйте", — учат в тире Тульского государственного музея оружия.

Его директор Надежда Кулагина уверена, что музей должен привлекать и детсадовца. Это, конечно, некоторое преувеличение, но... Взрослый мужчина легко потратит на изучение экспозиции три часа и не заскучает. Даже девчонки найдут, чем заняться без экскурсовода: подержать в руках пулемет Шпагина и винтовку Мосина, попробовать попасть в движущийся на экране танк из управляемой ракетной установки, украсить резьбой приклад ружья, посмотреть кинохронику и послушать записи с рассказами участников военных действий.
© из личного архива Галины Ниловой

Кабина вертолета Ми-8, в которой можно полетать в виртуальных очках

Кабина вертолета МИ-8, в которой можно полетать в виртуальных очках
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Кабина вертолета Ми-8, в которой можно полетать в виртуальных очках

© из личного архива Галины Ниловой
© из личного архива Галины НиловойТир в Тульском государственном музее оружия
Тир в Тульском государственном музее оружия
2 из 4
Тир в Тульском государственном музее оружия
© из личного архива Галины Ниловой
© из личного архива Галины Ниловой

В интерактивной зоне можно примерить костюм богатыря, космонавта, барабанщика, мушкетера, моряка, гладиатора

Интерактивная зона Тульский музей оружия
3 из 4

В интерактивной зоне можно примерить костюм богатыря, космонавта, барабанщика, мушкетера, моряка, гладиатора

© из личного архива Галины Ниловой
© из личного архива Галины Ниловой

Ружье, созданное при участии Екатерины II

Ружье, по которому Екатерина II соизволила три раза стукнуть молоточком, когда приезжала на Тульский оружейный завод 14 декабря 1775 года
4 из 4

Ружье, созданное при участии Екатерины II

© из личного архива Галины Ниловой
1 из 4

Кабина вертолета Ми-8, в которой можно полетать в виртуальных очках

© из личного архива Галины Ниловой
2 из 4
Тир в Тульском государственном музее оружия
© из личного архива Галины Ниловой
3 из 4

В интерактивной зоне можно примерить костюм богатыря, космонавта, барабанщика, мушкетера, моряка, гладиатора

© из личного архива Галины Ниловой
4 из 4

Ружье, созданное при участии Екатерины II

© из личного архива Галины Ниловой
Коллекция Тульского оружейного завода огромна. В экспозиции — ружье, в создании которого приняла участие Екатерина II (она соизволила три раза стукнуть по нему молоточком во время визита на завод 14 декабря 1775 года), самый легкий пулемет под названием "Балерина" весом 43 килограмма, самый маленький действующий револьвер "Бульдог", самая скорострельная пушка и даже пистолеты, разработанные для космонавтов.

Музейный "Оскар"

Новое пятиэтажное здание музея оружия в Туле в форме богатырского шлема открылось три года назад, а сейчас его впервые номинировали на музейный "Оскар" (конкурс на звание музея Европы, который пройдет летом в Уэльсе).
© предоставлено Экспозиция музея-заповедника "Куликово поле"
Экскурсовод ведет экскурсию в музее-заповеднике Куликово поле
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Экспозиция музея-заповедника "Куликово поле"
© предоставлено
© предоставлено музейным комплексом "Куликово поле"Девочки тренируются натягивать лук в музейном комплексе "Куликово поле"
Девочки тренируются натягивать лук в музейном комплексе Куликово поле
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Девочки тренируются натягивать лук в музейном комплексе "Куликово поле"
© предоставлено музейным комплексом "Куликово поле"
© предоставлено музейным комплексом "Куликово поле"Макет битвы на Куликовом поле в экспозиции музейного комплекса
Макет битвы на Куликовом поле в экспозиции музейного комплекса
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Макет битвы на Куликовом поле в экспозиции музейного комплекса
© предоставлено музейным комплексом "Куликово поле"
1 из 3
Экспозиция музея-заповедника "Куликово поле"
© предоставлено
2 из 3
Девочки тренируются натягивать лук в музейном комплексе "Куликово поле"
© предоставлено музейным комплексом "Куликово поле"
3 из 3
Макет битвы на Куликовом поле в экспозиции музейного комплекса
© предоставлено музейным комплексом "Куликово поле"
Еще один претендент на престижную премию — находящийся по соседству (в 130 километрах) музейный комплекс "Куликово поле". Там тоже применяют современные технологии — для того чтобы передать атмосферу XIV века. Виртуальную реальность дополняют подлинными предметами: крестами-мощевиками, наконечниками стрел и фрагментами кольчуг. Для детей и подростков открыта экспозиция "Один в поле не воин", где воссоздан макет Куликова поля и даже кубики-пазлы иллюстрируют Мамаево побоище.
Сегодня музей проводит ралли-спринт "Пересвет", в котором посетители могут участвовать на своих авто, устраивает богатырские состязания на поле и предлагает сразиться в хоккей метлами — изобретение сотрудников музея.

Чем отбивались от поляков

Также активно применяет интерактивные элементы музей военной истории "Громовая башня" в Смоленске. Здесь можно переодеться в военную форму прошлых лет и не только подержать в руках реконструкции пищалей, мушкетов и бердышей XVII века, но и узнать премудрости обращения с ними: как заряжать, как избежать пороховой вспышки и так далее.
Самой башне более 400 лет. Музей посвящен Смутному времени, когда город героически выдержал 20 месяцев осады польским войском Сигизмунда III. В музее вы увидите, как выглядели воины той эпохи, узнаете, почему стрельцы были самой эффективной частью русской армии, выясните, как использовали шестопер, что такое бандольер и как его называли русские.
© предоставлено музеем "Башня Громовая"

Музей военной истории "Громовая башня" в Смоленске

Музей военной истории Башня Громовая в Смоленске
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Музей военной истории "Громовая башня" в Смоленске

© предоставлено музеем "Башня Громовая"
© предоставлено музеем "Громовая Башня"

Экскурсовод у интерактивного макета Смоленской крепостной стены в музее "Громовая башня"

Экскурсовод у макета Смоленской крепости в музее Башня Громовая
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Экскурсовод у интерактивного макета Смоленской крепостной стены в музее "Громовая башня"

© предоставлено музеем "Громовая Башня"
© предоставлено музеем "Башня громовая"

Экскурсанты в экспозиции музея "Громовая башня" в Смоленске

Экскурсант в костюме стрельца в музее Башня Громовая
3 из 4

Экскурсанты в экспозиции музея "Громовая башня" в Смоленске

© предоставлено музеем "Башня громовая"
© предоставлено музеем "Башня Громовая"

Посетители на фоне манекенов воинов в экспозиции музея "Громовая башня"

Посетители на фоне манекенов воинов в экспозиции музея Башня Громовая
4 из 4

Посетители на фоне манекенов воинов в экспозиции музея "Громовая башня"

© предоставлено музеем "Башня Громовая"
1 из 4

Музей военной истории "Громовая башня" в Смоленске

© предоставлено музеем "Башня Громовая"
2 из 4

Экскурсовод у интерактивного макета Смоленской крепостной стены в музее "Громовая башня"

© предоставлено музеем "Громовая Башня"
3 из 4

Экскурсанты в экспозиции музея "Громовая башня" в Смоленске

© предоставлено музеем "Башня громовая"
4 из 4

Посетители на фоне манекенов воинов в экспозиции музея "Громовая башня"

© предоставлено музеем "Башня Громовая"

Говорящие стены

Севастополь столько раз держал оборону, что уже давно сам превратился в живой музей. Бывшая 35-я береговая батарея — уникальное фортификационное сооружение, каких в России было построено всего четыре. Сейчас это музей, где не стремятся развлекать посетителей, но на их отсутствие не жалуются.
Сохранившаяся часть батареи находится в подземных казематах, сами башни с мощными орудиями были взорваны защитниками, чтобы не достались врагу, 1 июля 1942 года. Экспозиция рассказывает о малоизвестных страницах обороны города.
© предоставлено музеем "35-я береговая батарея"Расчистка снарядных погребов орудийного блока первого башни 35-й батареи
Расчистка снарядных погребов орудийного блока первого башни 35-й батареи
© предоставлено музеем "35-я береговая батарея"
Расчистка снарядных погребов орудийного блока первого башни 35-й батареи
Восстановление здесь началось в 2007 году на негосударственные средства. Сотрудники и поисковики до сих пор продолжают чистить и разгребать завалы. Продолжается научный поиск фамилий всех 80 тысяч защитников, оставленных здесь без эвакуации. В инсталляции "Пантеон памяти" на внутренний купол проецируются их фотографии, а таблички с именами подсвечиваются на стенах коридоров. Денег за вход не берут.
© предоставлено музеем "Михайловская батарея" в СевастополеМихайловская крепость в Севастополе
Михайловская крепость в Севастополе
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Михайловская крепость в Севастополе
© предоставлено музеем "Михайловская батарея" в Севастополе
© предоставлено музеем "Михайловская батарея"

Крепостная пушка "Единорог" с воссозданным лафетом в музее "Михайловская батарея"

Пушка Единорог с воссозданным лафетом в музее Михайловская батарея
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Крепостная пушка "Единорог" с воссозданным лафетом в музее "Михайловская батарея"

© предоставлено музеем "Михайловская батарея"
© предоставлено музеем "Михайловская батарея"Экспозиция музея "Михайловская батарея" в Севастополе
Экспозиция музея Михайловская батарея в Севастополе
3 из 3
Экспозиция музея "Михайловская батарея" в Севастополе
© предоставлено музеем "Михайловская батарея"
1 из 3
Михайловская крепость в Севастополе
© предоставлено музеем "Михайловская батарея" в Севастополе
2 из 3

Крепостная пушка "Единорог" с воссозданным лафетом в музее "Михайловская батарея"

© предоставлено музеем "Михайловская батарея"
3 из 3
Экспозиция музея "Михайловская батарея" в Севастополе
© предоставлено музеем "Михайловская батарея"
На севере Севастополя десять лет назад открылся музей в Михайловской батарее (или равелине). Он интересен уже тем, что находится в крепости 1846 года с голландскими печами. До 2010 года там были разные учебные заведения. Сейчас — крупнейшая в России коллекция предметов и оружия времен Крымской войны середины XIX века и более позднего периода, в том числе кресты первых сестер милосердия и самовары с эскадренных миноносцев времен Великой Отечественной.

А в городе на Неве?

Один из старейших и богатейших военных музеев в мире находится в Санкт-Петербурге. Он практически не использует мультимедийные технологии, зато привлекает масштабом коллекции. Ее начали собирать в 1703 году, когда по всей империи велено было искать "достопамятные" и "курьезные" орудия.
© предоставлено военно-историческим музеем артиллерии, инженерных войск и войск связи

Военно-исторический Музей артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге

Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге
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Военно-исторический Музей артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге

© предоставлено военно-историческим музеем артиллерии, инженерных войск и войск связи
© предоставлено военно-историческим музеем артиллерии, инженерных войск и войск связи

Вид сверху на здание военно-исторического Музея артиллерии, инженерных войск и войск связи

Вид сверху на здание военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи
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Вид сверху на здание военно-исторического Музея артиллерии, инженерных войск и войск связи

© предоставлено военно-историческим музеем артиллерии, инженерных войск и войск связи
© предоставлено военно-историческим музеем артиллерии, инженерных войск и войск связи

Выставка "Оружие Великой Победы" в военно-историческом Музее артиллерии, инженерных войск и войск связи

Выставка Оружие Великой победы в военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи
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Выставка "Оружие Великой Победы" в военно-историческом Музее артиллерии, инженерных войск и войск связи

© предоставлено военно-историческим музеем артиллерии, инженерных войск и войск связи
1 из 3

Военно-исторический Музей артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге

© предоставлено военно-историческим музеем артиллерии, инженерных войск и войск связи
2 из 3

Вид сверху на здание военно-исторического Музея артиллерии, инженерных войск и войск связи

© предоставлено военно-историческим музеем артиллерии, инженерных войск и войск связи
3 из 3

Выставка "Оружие Великой Победы" в военно-историческом Музее артиллерии, инженерных войск и войск связи

© предоставлено военно-историческим музеем артиллерии, инженерных войск и войск связи
Накануне 23 февраля в музее открылась выставка к 75-летию Великой Победы с оружием советских солдат, их союзников и противников. Сейчас в музее ремонт, и треть помещений закрыта. Но в рыцарском зале по-прежнему можно примерить кирасу, надеть шлем и подержать в руках меч, а в зале Калашникова собрать и разобрать знаменитый автомат. В музее нет строгого требования "ничего руками не трогать", никто не будет возражать, если вы прикоснетесь к старинному бронзовому литью на пушках XVIII века.

А что столица?

Музей Победы на Поклонной горе в мае прошлого года открыл экспозицию "Подвиг Армии", рассказывающую о важнейших сражениях Великой Отечественной войны. Представлены подлинное оружие и предметы солдатского быта.
Диорамы погружают посетителей в атмосферу боевых действий. В Музее Победы вы узнаете, для чего использовалась саперная кошка и бутылкомет, как выглядели советские бронежилеты, что мастерили и отправляли отцам на фронт дети и какие "валенки" скручивали немцы из соломы.
© предоставлено Музеем Победы на Поклонной гореЭкспозиция "Подвиг Армии" в Музее Победы на Поклонной горе
Экспозиция Подвиг Армии в Музее Победы на Поклонной горе
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Экспозиция "Подвиг Армии" в Музее Победы на Поклонной горе
© предоставлено Музеем Победы на Поклонной горе
© предоставлено Музеем Победы на Поклонной горе

Осмотр экспозиции можно разнообразить благодаря приложению "Артефакт".

Зимняя форма красноармейца в приложении Артефакт
2 из 3

Осмотр экспозиции можно разнообразить благодаря приложению "Артефакт".

© предоставлено Музеем Победы на Поклонной горе
© предоставлено Музеем Победы на Поклонной горе

Осмотр экспозиции можно разнообразить благодаря приложению "Артефакт"

Одежда и вооружение снайпера в приложении Артефакт в Музее Победы
3 из 3

Осмотр экспозиции можно разнообразить благодаря приложению "Артефакт"

© предоставлено Музеем Победы на Поклонной горе
1 из 3
Экспозиция "Подвиг Армии" в Музее Победы на Поклонной горе
© предоставлено Музеем Победы на Поклонной горе
2 из 3

Осмотр экспозиции можно разнообразить благодаря приложению "Артефакт".

© предоставлено Музеем Победы на Поклонной горе
3 из 3

Осмотр экспозиции можно разнообразить благодаря приложению "Артефакт"

© предоставлено Музеем Победы на Поклонной горе
На тачпадах и электронных экранах есть информация о сражениях, оружии и героях Великой Отечественной. Каждую неделю сотрудники музея добавляют в электронную базу новые фотографии и воспоминания посетителей об участниках боевых действий, создавая таким образом "Книгу памяти".
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