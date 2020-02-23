Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-23T02:51+0300
https://ria.ru/20200223/1565050358.html
День защитника Отечества
https://cdn24.img.ria.ru/images/155141/68/1551416893_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_0cc19af379759a3527c717e77c4e6daf.jpg
РИА Новости

День защитника Отечества

02:51 23.02.2020
169
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСалют на Поклонной горе в Москве в честь Дня защитника Отечества
Салют на Поклонной горе в Москве в честь Дня защитника Отечества
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
23 февраля в России отмечается День защитника Отечества.
Праздник зародился еще в СССР; тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник – День Советской Армии и Военно-Морского Флота.
Документа, учреждавшего 23 февраля как официальный советский праздник, не существовало. Советская историография связывала приурочивание чествования военных к этой дате с событиями 1918 года: 28 января (15 января по старому стилю) 1918 года Совет народных комиссаров (СНК) во главе с председателем Владимиром Лениным принял Декрет об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА), а 11 февраля (29 января по старому стилю) – Рабоче-Крестьянского Красного Флота (РККФ). 22 февраля был опубликован декрет-воззвание СНК "Социалистическое Отечество в опасности!" (принят 21 февраля), а 23 февраля состоялись массовые митинги в Петрограде (ныне Санкт-Петербург), Москве и других городах страны, на которых трудящихся призывали встать на защиту своего Отечества от наступавших германских войск. Этот день ознаменовался массовым вступлением добровольцев в Красную Армию и началом формирования ее отрядов и частей.
10 января 1919 года председатель Высшей военной инспекции РККА Николай Подвойский направил в президиум Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) предложение отпраздновать годовщину создания Красной Армии, приурочив торжество к ближайшему воскресенью до или после 28 января. Однако из-за позднего предоставления ходатайства решение не было принято.
Тогда инициативу празднования первой годовщины РККА взял на себя Моссовет. 24 января 1919 года его президиум, возглавляемый Львом Каменевым, постановил приурочить эти торжества ко дню Красного подарка, проводимого с целью сбора материальных и денежных средств для Красной Армии. При ВЦИК был создан Центральный комитет по организации празднования годовщины Красной Армии и дня Красного подарка, который назначил проведение торжеств на воскресенье 23 февраля. 5 февраля 1919 года "Правда" и другие газеты опубликовали сообщение: "Устройство дня Красного подарка по всей России перенесено на 23 февраля. В этот день по городам и на фронте будет организовано празднование годовщины создания Красной армии, исполнившейся 28 января".
23 февраля 1919 года граждане России впервые отметили годовщину Красной Армии, но ни в 1920 году, ни в 1921 году этот день не отмечался.
Перед празднованием четвертой годовщины Красной Армии 27 января 1922 года Президиум ВЦИК опубликовал постановление, в котором говорилось: "В соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной Армии Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной Армии (23 февраля)".
23 февраля 1922 года на Красной площади в Москве был проведен военный парад, устроенный председателем Реввоенсовета Львом Троцким.
Перед пятилетним юбилеем Красной Армии в принятом 18 января 1923 года постановлении Президиума ВЦИК, говорилось: "23 февраля 1923 года Красная Армия будет праздновать 5-ю годовщину своего существования. В этот день, пять лет тому назад, был опубликован Декрет Совета народных комиссаров от 28 января того же года, которым было положено начало Рабоче-Крестьянской Красной Армии, оплоту пролетарской диктатуры".
Десятую годовщину РККА в 1928 году, как и все предыдущие, отмечали как годовщину декрета Совнаркома об организации Красной Армии от 28 января 1918 года, но саму дату издания документа связали напрямую с 23 февраля.
В 1938 году в "Кратком курсе истории ВКП(б)" была изложена принципиально новая трактовка происхождения даты праздника, не связанная с декретом Совнаркома. В книге утверждалось, что в 1918 году под Нарвой и Псковом "немецким оккупантам был дан решительный отпор. Их продвижение на Петроград было приостановлено. День отпора войскам германского империализма – 23 февраля стал днем рождения молодой Красной Армии". Позже, в приказе народного комиссара обороны СССР от 23 февраля 1942 года формулировка была немного изменена: "Молодые отряды Красной Армии, впервые вступившие в войну, наголову разбили немецких захватчиков под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Именно поэтому день 23 февраля был объявлен днем рождения Красной Армии".
В 1951 году появилась очередная версия происхождения праздника. В "Истории гражданской войны в СССР" было указано, что в 1919 году первая годовщина Красной Армии праздновалась "в памятный день мобилизации трудящихся на защиту социалистического Отечества, массового вступления рабочих в Красную Армию, широкого формирования первых отрядов и частей новой армии".
Менялось и название праздника. С 1922 года праздник, отмечаемый 23 февраля, традиционно назывался как День Красной Армии, с 1946 года – День Советской Армии, с 1949 года – День Советской Армии и Военно-Морского Флота.
На основании Федерального закона от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы России" день 23 февраля стал официально именоваться как "День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) – День защитников Отечества". В 2006 году название праздника было откорректировано в соответствии с изменениями, внесенными в этот закон, из его официального описания были исключены слова "День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год)", а также изложено в единственном числе понятие "защитник".
В декабре 2001 года Государственная дума поддержала предложение сделать 23 февраля – День защитника Отечества – нерабочим праздничным днем.
День 23 февраля, в силу сложившихся традиций, стал государственным всенародным праздником, посвященным всем поколениям защитников Отечества. На протяжении своей многовековой истории россияне в многочисленных войнах самоотверженно отстаивали суверенитет и независимость, а порой и право на существование Российского государства.
Примером тому служат героизм русского солдата в годы Отечественной войны 1812 года, подвиги в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, отвага и доблесть в Афганистане, самоотверженность на Северном Кавказе и в миротворческих операциях. Сегодня, продолжая победные традиции предков, военнослужащие российской армии с честью выполняют специальные задачи по борьбе с международным терроризмом.
В День защитника Отечества в России не только чествуют тех, кто служил или служит сейчас в рядах Вооруженных Сил страны, но этот день является также неформальным народным праздником всех мужчин. Он празднуется как коллегами в своих коллективах, так и в семьях, и носит массовый характер. В этот день поздравляют также и женщин – ветеранов Великой Отечественной войны, женщин-военнослужащих. Одна из традиций праздника в Москве – торжественная церемония у стен Кремля, возложение венков к Могиле неизвестного солдата.
23 февраля вечером проводится праздничный артиллерийский салют в городах-героях Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.
Материал подготовлен на основе информации из открытых источников
100000
Обсудить 0
Красная армия (РККА)День защитника отечестваСправки
Рекомендуем
Интронизация нового императора Японии Нарухито
Биография императора Японии Нарухито
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД
Колокольцев поздравил личный состав с Днем защитника Отечества
Государственная Третьяковская галерея
День рождения Малевича отметят в Новой Третьяковке музыкой из арматур
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи
Во Владивостоке пять человек пострадали при ДТП
Фотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов
В Китае число жертв коронавируса достигло 2442 человек
Медицинские работники в больнице Цзиньинтань в Ухани
В Грузии проходят карантин более 30 прибывших из Китая
Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
Вывезенные из Уханя бразильцы досрочно выходят из карантина
Город Алеппо в Сирии
Жители Алеппо поздравили российских военных с Днем защитника Отечества
Стоп-кадр видео, поднимающегося по лестнице слона
В интернете набирает популярность видео с умным слоном
Храм Святой Мученицы Татианы
В Чувашии десятый по счету министр лишился должности
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
В 21 регионе Китая за сутки не выявили ни одного случая коронавируса
Самолет Boeing 767-300 в аэропорту на острове Тенерифе
Три канарских аэропорта приостановили работу из-за песчаных бурь
Машина службы скорой помощи в США
В Калифорнии три человека погибли в ДТП с автобусом
Автомобили на парковке в Москве
Парковка в Москве будет бесплатной 23 и 24 февраля
Пульт и телевизор
Концерт в Кремле и киномарафон представят телеканалы 23 февраля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:37Полигон для мусора с Байкала требует модернизации, сообщил Кобзев
07:36Названы города, где возьмут больше всего микрозаймов к 23 февраля
06:56Третьяковка отметит день рождения Малевича звуковым перформансом
06:35Попова и Минниханов посетили больницу, где поместили россиян из Японии
06:26Пелагея рассказала о жизни после развода с Телегиным
06:17В 21 регионе Китая за сутки не выявили ни одного случая коронавируса
06:15Самбурская рассказала, почему хочет уехать из России
05:39"Вирусологи в спортивных костюмах" записали обращение к Зеленскому
05:38Мать Греты Тунберг рассказала о проблемном детстве дочери
05:26Сандерс выигрывает демократические праймериз в Неваде
05:15Жители Алеппо поздравили российских военных с Днем защитника Отечества
05:03В Китае число жертв коронавируса достигло 2442 человек
05:02Эстонка сбежала в Россию от подозреваемого в педофилии мужа
04:33Синоптик рассказал, когда ждать весну в Москве
04:28В Дании умер создатель знаменитой LEGO-фигурки человека
04:23В Южной Корее число зараженных коронавирусом выросло до 556 человек
04:12Концерт в Кремле и киномарафон представят телеканалы 23 февраля
04:07Император Японии в день 60-летия заявил о намерении служить нации
04:03Трамп отметил лидерство Сандерса на первичных выборах в Неваде
03:53Подданные Катара получили возможность въезжать в Россию без виз
Лента новостейМолния