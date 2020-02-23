В Камбодже турбизнес предлагает сделать "семь шагов" поддержки отрасли

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Турбизнес Камбоджи просит правительство поддержать ряд инициатив, которые могут способствовать увеличению числа зарубежных гостей, сообщает Khmer Times.
Представители 135 крупнейших туркомпаний страны, входящих в международную ассоциацию стран Азии и Тихого океана (Pacific Area Travel Association, РАТА), просят кабинет министров принять конкретные меры — сделать "семь шагов" — для поддержки отрасли.
В частности, представители турсектора просят:
—Снизить аэропортовые сборы для зарубежных авиакомпаний;
—Разрешить круизным судам заходить в Камбоджу;
—Снизить стоимость турвизы, получаемой в аэропорту (сейчас — 30 долларов);
—Снизить цену билетов для посетителей главной достопримечательности —Ангкор-Вата (сейчас билет стоит 37 долларов);
—Снизить или отменить налоги в секторе гостеприимства;
—Правительство должно увеличить рекламные бюджеты на продвижение туризма в Камбодже с помощью инструментов интернет-маркетинга, международных выставок;
—Спонсировать поездки в страну представителей иностранных туркомпаний и представителей СМИ для популяризации туризма в Камбодже.
По данным министерства туризма страны, в за два месяца 2020 года из-за эпидемии коронавируса и глобального экономического спада иностранный турпоток в Камбоджу снизился на 10-15 процентов.
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