В Камбодже турбизнес предлагает сделать "семь шагов" поддержки отрасли

Представители 135 крупнейших туркомпаний страны, входящих в международную ассоциацию стран Азии и Тихого океана (Pacific Area Travel Association, РАТА), просят кабинет министров принять конкретные меры — сделать "семь шагов" — для поддержки отрасли.

Спонсировать поездки в страну представителей иностранных туркомпаний и представителей СМИ для популяризации туризма в Камбодже.

Правительство должно увеличить рекламные бюджеты на продвижение туризма в Камбодже с помощью инструментов интернет-маркетинга, международных выставок;

По данным министерства туризма страны, в за два месяца 2020 года из-за эпидемии коронавируса и глобального экономического спада иностранный турпоток в Камбоджу снизился на 10-15 процентов.