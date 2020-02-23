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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.
2020-02-23T12:00+0300
https://ria.ru/20200223/1565049527.html
"Спасибо, мистер Дудец!" 10 мемных мелодий, которые Вы точно слышали
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565049490_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_2066d480e51706c13b8cd08766428ef1.jpg
РИА Новости

"Спасибо, мистер Дудец!" 10 мемных мелодий, которые Вы точно слышали

12:00 23.02.2020
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Как это по-русски
«Спасибо, мистер Дудец!» 10 мемных мелодий, которые Вы точно слышали
Вчера, 12:00
Интернет-общение многоформатно. Поэтому отвечать собеседникам можно по-разному – например, музыкой. В отличие от текста, музыка понятна без слов; а некоторые композиции вирусятся и запоминаются лучше, чем смешные картинки и видео. 10 "меметичных" мелодий, которые вы наверняка использовали, но скорее всего даже не знали, как они называются.
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Эпизод подготовил и озвучил Игорь Кривицкий
Монтаж Андрея Темнова
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Как это по-русскиПодкаст
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