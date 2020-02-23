"Спасибо, мистер Дудец!" 10 мемных мелодий, которые Вы точно слышали

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Как это по-русски «Спасибо, мистер Дудец!» 10 мемных мелодий, которые Вы точно слышали

Интернет-общение многоформатно. Поэтому отвечать собеседникам можно по-разному – например, музыкой. В отличие от текста, музыка понятна без слов; а некоторые композиции вирусятся и запоминаются лучше, чем смешные картинки и видео. 10 "меметичных" мелодий, которые вы наверняка использовали, но скорее всего даже не знали, как они называются.