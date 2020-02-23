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СМИ: Меган Фокс снимется в научно-фантастическом боевике "Аврора"
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РИА Новости

СМИ: Меган Фокс снимется в научно-фантастическом боевике "Аврора"

23:11 23.02.2020
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© AP Photo / Invision/Richard ShotwellАмериканская актриса Меган Фокс на международном фестивале Комик-Кон в Сан-Диего, США
Американская актриса Меган Фокс на международном фестивале Комик-Кон в Сан-Диего, США
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. СМИ узнали, что американская актриса и модель Меган Фокс снимется в научно-фантастическом боевике "Аврора", сообщает Variety.
Меган Фокс известна по ролям в фильмах "Черепашки-ниндзя" и "Трансформеры". Она сыграет астронавта. Ее отправляют в космос, чтобы исследовать солнечные бури, которые угрожают Земле.

"Главная героиня обнаруживает, что ударные волны, возникающие в солнечном ветре, меняют течение времени. Это подталкивает ее к психологической борьбе со своим прошлым и настоящим", — говорится в заявлении кинокомпании Arclight.

Режиссером картины выступит Лазар Бодрожа ("Восход Эдерлези"). Сценарий напишут: Пит Бриджес, Тоби Гибсон и Стюарт Уиллис.
К производству ленты планируют приступить в Сербии в мае этого года.
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