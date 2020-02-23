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Второй фронт. Разведка Эстонии увидела еще одну угрозу помимо России
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РИА Новости

Второй фронт. Разведка Эстонии увидела еще одну угрозу помимо России

08:00 23.02.2020 (обновлено: 08:04 23.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Степанов / Перейти в фотобанкВоенные учения НАТО в Эстонии
Военные учения НАТО в Эстонии
© РИА Новости / Сергей Степанов
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости, Антон Лисицын. Китайское посольство в Таллине возмутилось тем, что в отчете эстонской разведки КНР признана "потенциальной угрозой". Дипломаты напомнили о принципах взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела. Реакции не последовало. Верят ли эстонцы, что Китай вместе с Россией действительно им угрожают, разбиралось РИА Новости.

"Мышление, характерное для холодной войны"

Неудивительно, что документ не понравился китайцам — там отмечается, что КНР якобы хочет изменить мировой порядок в своих интересах, и говорится о многих других неприятных Пекину вещах. "Оценки, касающиеся Китая, свидетельствуют о некомпетентности, предубеждениях и мышлении, характерном для холодной войны, — доносило до Таллина свою позицию диппредставительство. — Несмотря на перспективу развития отношений КНР и Эстонии, Китай описывается как государство, представляющее опасность, и это делается на пустом месте с искажением фактов".
В посольстве также отметили, что доклад "наносит ущерб двусторонним отношениям и обижает китайцев, которые хорошо относятся к Эстонии". Но официальный Таллин решил, что дипломаты возмутились зря.
Так, глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что не принимает претензий китайских коллег. И подчеркнул, что не собирается ставить под сомнение выводы спецслужбы: "Оценка департамента внешней разведки — это оценка безопасности, основанная на экспертных знаниях его сотрудников". Министр внешней торговли и информационных технологий Каймар Кару также высказался в том духе, что выводы разведки — не политическая позиция, а объективные данные.
Депутат Европарламента от Консервативной народной партии Эстонии Яак Мадисон тоже не остался в стороне от критики в адрес дипмиссии. "Если посольство Китая считает совершенно приемлемым и нормальным начинать диктовать учреждениям безопасности другого государства, что они могут считать источниками угрозы, а что нет, то их понимание в корне неверно", — написал он в социальной сети.
© Sputnik / StringerФлаги Китая и Эстонии
Флаги Китая и Эстонии
© Sputnik / Stringer
Флаги Китая и Эстонии
Призыв быть настороже с Пекином звучал и из уст эстонского президента Керсти Кальюлайд на Мюнхенской конференции по безопасности. "Мы в Европе стали все лучше понимать, что в мире появился новый глобальный игрок, чьих планов мы не знаем и кому не можем полностью доверять. Это Китай", — предупредила она.
При этом брат лидера страны — Раймонд Кальюлайд, тоже политик (он член комитета эстонского парламента по иностранным делам) — рискнул выступить в защиту КНР. Он предложил сменить тон в отношениях с Пекином. "Я еще не встречал в мире ни одного государства, которое хотело бы иметь меньше влияния и меньше возможностей для защиты своих интересов. Конечно же, КНР хочет увеличить свое влияние", — призвал он коллег мыслить трезво.

Забавная ситуация

В ежегодном отчете разведки, к слову, речь шла и о России. Эстонская спецслужба отметила, что вероятность нападения с востока мала. Но авторы документа вовсе не отказываются рассматривать соседа как источник тревоги. "Почти все угрозы безопасности в регионе Балтийского моря исходят от действий России. Скрытое влияние, экономическое давление, агрессивная внешняя политика, а также военная активность в стиле холодной войны и размещение вооружения вдоль границ Балтийских стран дестабилизируют обстановку на побережье Балтийского моря", — говорится в докладе. Составители указали, что "единственной реальной угрозой суверенитету Эстонии является потенциальная военная операция России против стран Балтии".
Правда, и тут мнение официального Таллина разделяют далеко не все. Так, лидер Партии реформ Кая Каллас назвала территориальные претензии к России глупостью, которая вредит Эстонии. Она напомнила, что при вступлении в НАТО в 2004 году Таллин заверил альянс, что у него нет нерешенных споров с соседями. "Благодаря чему мы и вступили в НАТО, теперь эта глава открывается снова. Или, по крайней мере, этот вопрос пытаются внести во внутриполитическую повестку. Я считаю, это глупо", — раскритиковала Каллас коллег. По ее мнению, договор о границе между Эстонией и Россией имеет для безопасности "гораздо более важное значение".
© AP Photo / Mindaugas KulbisПарад в честь вступления трех стран Прибалтики в НАТО в Вильнюсе. 2004 год
Парад в честь вступления трех стран Прибалтики в НАТО в Вильнюсе. 2004 год
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Парад в честь вступления трех стран Прибалтики в НАТО в Вильнюсе. 2004 год
Из Таллина действительно в последнее время раздаются голоса о возврате "аннексированных территорий" — земель, принадлежавших Эстонии по Тартускому договору 1920 года. Москва считает этот документ утратившим силу, но в прибалтийской стране желание провернуть фарш в обратную сторону высказывают даже занимающие государственные посты деятели. Например, спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас.
Доктор исторических наук политолог Александр Сытин не удивляется включению России и Китая в список стран, представляющих опасность для Эстонии. А утверждения о "российской угрозе" воспроизводятся в официальных документах стран Восточной Европы еще с саммита НАТО 2016 года, после которого в Прибалтике и Польше были дополнительно развернуты четыре батальона сил альянса.
Специалист по Балтии и Восточной Европе Александр Носович отмечает, что такая идеологическая война на два фронта — с Россией и Китаем — "не является чисто эстонской спецификой". "Во всех прибалтийских странах публичные отчеты практически идентичны: 90 процентов внимания — России, примерно десять процентов — Китаю, потом уже — исламизм и глобальное потепление. Словом, общепринятые на Западе угрозы. Никто в Таллине, Вильнюсе и Риге не хочет выбиваться из общего ряда. Упоминание КНР — вынужденная необходимость, США требует от своих сателлитов последовательного сдерживания КНР".
© РИА Новости / Сергей Степанов / Перейти в фотобанкЭстонские военные во время учений
Эстонские военные во время учений
© РИА Новости / Сергей Степанов
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Эстонские военные во время учений
Власти Эстонии, Латвии и Литвы, по словам Носовича, не успели учесть изменения конъюнктуры. "Была забавная ситуация, когда на встречах с американскими кураторами представители Прибалтики начинали говорить о "российской угрозе", а собеседники, не обращая на это внимания, сразу переходили к "проблеме Китая". Это очень неприятная история для Балтийских стран, когда Россия рассматривается на Западе как ситуационный союзник. После "политического триумфа", каковым в некоторых странах Восточной Европы считали 2014 год (тогда западный мир вроде бы склонился к идее объединения против России), стала очевидной смена курса, оказавшаяся неудобной для Таллина, Вильнюса и Риги", — отмечает эксперт.
"Подобные ежегодники — пропагандистские сборники. Спецслужбы не публикуют свои документы, предпочитают избегать публичности, — продолжает Носович. — А тут все написано предельно легким языком, переведено на английский, с инфографикой, картинками. Нет новой, актуальной информации, добытой разведкой. Это не отчет разведки, а по факту политическая публицистика, основная аудитория которой — правоконсервативные граждане Эстонии".
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Популярные комментарии
Эстония с миллионным населением наконец-то почувствовала угрозу от полуторамиллиардного Китая. )
23 февраля, 08:57
Vyacheslav Bushuev
13460000
Вероятно, очень хотят "лизнуть" Белому дому.
23 февраля, 08:18
Мда Мда
1500000
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