Буддисты встречают "эпоху глобальных перемен" для России и мира

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости, Антон Скрипунов. Российские буддисты в ночь на понедельник встретят новый год по лунно-солнечному календарю — Сагаалган. Считается, что от этого дня зависит благополучие человека и всего мира на следующие 12 месяцев. А в 2020-м начинается еще и новый календарный цикл, сулящий глобальные изменения. Что можно и нужно делать в праздник, кто такой Белый Старец и как ответственно творить будущее — в материале РИА Новости.

Самый крайний Новый год

Спор, которому нет конца: когда убирать новогоднюю елку? Одни говорят, что после 1 января в ней нет нужды, другие — что надо дождаться старого Нового года 14 января, третьи ждут конца января. А кто-то и вовсе не торопится выносить дерево из дома.

По крайней мере, буддисты тут не видят смысла торопиться. У них Новый год, в сравнении с другими традиционными для России религиями, наступает позже всех. У православных христиан он начался еще 14 сентября прошлого года (по церковному календарю), у мусульман — 31 августа, у иудеев — 1 октября.

У последователей Будды тибетской традиции Новый год — "самый крайний". Он наступает в ночь на 24 февраля. Именно тогда в свои права вступает Железная Мышь, сменив на посту главный календарный символ Желтую Свинью. Звучит, может, немного по-детски, но с точки зрения буддизма наступающий год очень важен для всего мира.

"С Железной Мыши начинается 12-летний календарный цикл. А вместе с ним и различные фундаментальные процессы и большие перемены", — говорит замглавы Буддийской традиционной сангхи России, настоятель санкт-петербургского дацана "Гунзэчойнэй" лама Буда Бадмаев.

Поэтому он советует именно с этого года начать реализацию различных глобальных идей. Но главное, чтобы их целью была добродетель — "тогда все 12 лет будет положительный результат".

Все болезни — в костер

Поговорка "Как Новый год встретишь — так его и проведешь" лучше всего подходит как раз к буддийскому Сагаалгану. Все его ритуалы и традиции соответствуют этому принципу. И неудивительно. Ведь буддисты верят, что мир соткан из причинно-следственных связей: причину чего-то хорошего или плохого в жизни надо искать в совершенных в прошлом поступках.

Поэтому прежде всего верующие стараются достойно проводить год уходящий. Для этого они 22 февраля совершили специальный обряд под названием Дугжууба.

"Мы обращаемся к божеству, вызывающему крупные природные катаклизмы. Для этого разводим большой костер, который и символизирует бедствия. И мы это божество задабриваем, чтобы из-за его действий живые существа как можно меньше страдали. Мы делаем специальные приготовления, которые кидаем в огонь", — рассказывает лама Бадмаев.

Также верующие самостоятельно совершают очень интересный ритуал: готовят дома из воды и муки кусочки теста, которые скатывают в шарики, — и затем обтирают ими тело. Тесто как бы вытягивает все болезни, негативные эмоции и мысли, накопившиеся в уходящем году. Потом эти шарики сжигают в ритуальном костре.

А 23 февраля ламы призывают "защитницу буддийского учения" — богиню Палдэн Лхамо. Считается, что во время особого торжественного ритуала она незримо вместе со своей свитой обходит дацан.

"Этот ритуал длится почти сутки. Священнослужители молятся за благополучие живых существ, которые обитают в этой местности, — чтобы не было бедствий и жизнь протекала гармонично. А на рассвете 24 февраля ламы обмениваются своими кушаками — и с этого момента начинается Сагаалган, буддийский Новый год", — объясняет лама.

Белый месяц — первый в годовом цикле буддийского календаря — особый период для верующих, когда действие молитв, ритуалов и подношений усиливается многократно. От того, как тот или иной человек будет себя вести в эти дни, зависит его благополучие в наступившем году.

Поэтому буддийское духовенство призывает посвятить дни Сагаалгана добрым делам, избегать ссор и обид. И конечно, разделить радость праздника с родными и близкими.

Буддийский Дед Мороз

В России Сагаалган традиционно отмечают в Калмыкии, Туве, Бурятии, на Алтае и в Забайкалье, где большая часть населения исповедует буддизм. Там первый день нового года объявляется выходным.

Празднуют и публично, массово, и в семейном кругу. Традиция дарить подарки на Новый год не обошла стороной и буддистов: они совершают подношения как различным богам и духам, так и друг другу.

Кроме того, у приверженцев этой веры есть свой особенный Дед Мороз. У него тоже белая борода, длинное, украшенное узорами одеяние и добрый взгляд. Его зовут Белым Старцем, или Сагаан Убгэном. Это один из главных покровителей праздника. Ему молятся о плодородии земли и благоденствии народа. И ждут подарков.

CC0 / / Белый Старец, Элиста, Калмыкия CC0 / / Белый Старец, Элиста, Калмыкия

Каждый год в Иволгинский дацан в Бурятии — духовный центр российского буддизма — приходят письма детей со всех уголков страны. Адресат один: Белый Старец.

Пишут порой совсем не из буддийских регионов. В этом году Сагаану Убгэну пришли конверты, например, из Москвы, Уфы, Магадана, Казани и Сургута. При этом официальная резиденция Белого Старца, как считается, расположена в Монголии.

"Елку ставить нужно!"

Но, конечно, главное для верующих в Сагаалган — не просить, а отдавать. То есть истории про Белого Старца служат для буддистов не просто легендами, а призывом к действию.

Поэтому в некоторых регионах обмен подарками стал отдельным ритуалом. Например, в Бурятии это происходит так: даритель держит на руках хадак — ритуальный шарф, вручаемый в знак почтения, а на нем лежит сам подарок. Принимающему же следует взять дар двумя руками, причем обязательно сидя. И все участники церемонии должны быть в головных уборах.

Обычно этой церемонии посвящают первый день праздника, который, как считается, нужно провести в семейном кругу. А в остальные дни верующих призывают навестить родителей, братьев и сестер. А также тех, кто особо нуждается в поддержке.

"Конечно, у каждого народа, каждой семьи есть свои традиции Сагаалгана. Но самое главное — нужно делать что-либо полезное как для знакомых, так и для незнакомых людей. Можно вручить какой-нибудь сувенир или хотя бы одарить улыбкой и теплыми словами", — объясняет Буда Бадмаев.

И несомненно, по его словам, в течение всего новогоднего Белого месяца нужно "сохранять особый настрой", от которого будет зависеть благополучие весь предстоящий год.