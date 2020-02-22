В Мексике пропала пятнадцатилетняя россиянка

МЕХИКО, 22 фев - РИА Новости. Российская девочка пропала в Мексике, она постоянно проживала с матерью в Гвадалахаре, сообщил РИА Новости пресс-атташе российского посольства Евгений Ненашкин.
"Россиянка постоянно проживает с матерью в Гвадалахаре. Консул находится в контакте с прокуратурой и матерью девочки", - сказал собеседник.
В свою очередь российский консул Андрей Трояновский сообщил РИА Новости, что прокуратура ведет поисковую операцию.
По данным прокуратуры штата Халиско (Гвадалахара - его столица), 15-летняя Лилиана И. пропала 17 февраля.
31 октября 2019, 01:37Россияне в Мексике организовали уход за соотечественницей после инсульта