В Триполи предложили США разместить базу для сдерживания России

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Министр внутренних дел в ливийском Правительстве национального согласия ( Министр внутренних дел в ливийском Правительстве национального согласия ( ПНС ) Фатхи Башага в интервью агентству Блумберг заявил, что власти Триполи "не возражали бы" против строительства американской базы на территории Ливии, поскольку подобная база служила бы сдерживающим фактором для вмешательства других стран.

Ливия важна в Средиземноморье: её нефтяные богатства, простирающееся на 1,9 тысячи километров побережье, порты делают её в глазах России воротами в Африку. Если США попросят о базе, мы, как ливийское правительство, не возражали бы – для борьбы с терроризмом, организованной преступностью и удерживания на расстоянии других стран, которые вмешиваются", - отметил министр.

Министр также прокомментировал планы США по корректировке военного присутствия в странах Африки. "Мы не до конца понимаем (планы - ред.) по передислокации... Но мы надеемся, что эта передислокация будет учитывать Ливию, чтобы не оставить пространство для маневра России", - заявил он.

"Россияне в Ливии не только ради Хафтара . У них большая стратегия в Ливии и в Африке", - добавил Башага.

МИД РФ ранее опровергал, что Россия якобы поддерживает войну в Ливии за счёт действия там своих ЧВК, а в Кремле заявляли, что главнокомандующий не отправлял российские войска в Ливию.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут корректировать свое присутствие в Африке, хотя речи о полном выводе военнослужащих оттуда не идет. По его словам, это проводится в рамках стратегии конкуренции с мировыми державами - Россией и Китаем. В конце декабря газета New York Times со ссылкой на источник сообщила, что министр обороны США Марк Эспер рассматривает предложения о масштабном сокращении военного персонала в странах Западной Африки, вплоть до полного вывода контингента.