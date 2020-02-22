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В Триполи предложили США разместить базу для сдерживания России
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РИА Новости

В Триполи предложили США разместить базу для сдерживания России

23:05 22.02.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкБоец оппозиции с флагом Ливии
Боец оппозиции с флагом Ливии
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Министр внутренних дел в ливийском Правительстве национального согласия (ПНС) Фатхи Башага в интервью агентству Блумберг заявил, что власти Триполи "не возражали бы" против строительства американской базы на территории Ливии, поскольку подобная база служила бы сдерживающим фактором для вмешательства других стран.
"Ливия важна в Средиземноморье: её нефтяные богатства, простирающееся на 1,9 тысячи километров побережье, порты делают её в глазах России воротами в Африку. Если США попросят о базе, мы, как ливийское правительство, не возражали бы – для борьбы с терроризмом, организованной преступностью и удерживания на расстоянии других стран, которые вмешиваются", - отметил министр.
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Министр также прокомментировал планы США по корректировке военного присутствия в странах Африки. "Мы не до конца понимаем (планы - ред.) по передислокации... Но мы надеемся, что эта передислокация будет учитывать Ливию, чтобы не оставить пространство для маневра России", - заявил он.
"Россияне в Ливии не только ради Хафтара. У них большая стратегия в Ливии и в Африке", - добавил Башага.
МИД РФ ранее опровергал, что Россия якобы поддерживает войну в Ливии за счёт действия там своих ЧВК, а в Кремле заявляли, что главнокомандующий не отправлял российские войска в Ливию.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут корректировать свое присутствие в Африке, хотя речи о полном выводе военнослужащих оттуда не идет. По его словам, это проводится в рамках стратегии конкуренции с мировыми державами - Россией и Китаем. В конце декабря газета New York Times со ссылкой на источник сообщила, что министр обороны США Марк Эспер рассматривает предложения о масштабном сокращении военного персонала в странах Западной Африки, вплоть до полного вывода контингента.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
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Обострение конфликта в ЛивииПравительство национального согласия Ливии (ПНС)ЛивияСШАВ мире
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