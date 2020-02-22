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Презентацию российских проектов в Берлине посетили более 80 закупщиков
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РИА Новости

Презентацию российских проектов в Берлине посетили более 80 закупщиков

22:32 22.02.2020
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© Фото : предоставлено "Роскино"Генеральный директор "Роскино" Евгения Маркова
Генеральный директор Роскино Евгения Маркова
© Фото : предоставлено "Роскино"
БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Более 80 международных закупщиков и продюсеров посетили презентацию проектов московских кинокомпаний и дистрибьюторов на Европейском кинорынке (European film market, EFM) в Берлине, сообщает пресс-служба "Экспоконтента".
Международный Берлинский кинофестиваль проходит в столице Германии, он продлится до 1 марта. Параллельно со смотром проходит Европейский кинорынок (European film market).
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Российские кинематографисты презентуют проекты на двух ключевых площадках: на стенде Created in Moscow, организованном при поддержке Московского экспортного центра (МЭЦ), и на стенде Roskino – Russian Cinema Worldwide, организованном Роскино при поддержке Минкультуры.
Ранее на площадке EFM представители московских компаний и дистрибьюторов, в числе которых "Централ Партнершип", Art Pictures, Russian World Vision, Planeta Inform, рассказали о проектах зарубежным партнерам.
"Мероприятие, организованное Московским экспортным центром в сотрудничестве с "Роскино", посетили более 80 международных закупщиков и продюсеров", - рассказали в пресс-службе.
По словам главы "Роскино" Евгении Марковой, российская киноиндустрия в последние годы делает серьезные успехи: число отечественных картин в международном прокате за 4 года увеличилось в 2 раза, а сборы показали трехкратный прирост за этот же период.
"Наши цели ещё более амбициозны: мы хотим выйти в число стран-лидеров по экспорту креативного контента в мире и стать одним из европейских лидеров", – подчеркнула она.
Символ 69-го Берлинского международного кинофестиваля
20 февраля, 02:35
Берлинский международный кинофестиваль
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