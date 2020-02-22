Презентацию российских проектов в Берлине посетили более 80 закупщиков

БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Более 80 международных закупщиков и продюсеров посетили презентацию проектов московских кинокомпаний и дистрибьюторов на Европейском кинорынке (European film market, EFM) в Более 80 международных закупщиков и продюсеров посетили презентацию проектов московских кинокомпаний и дистрибьюторов на Европейском кинорынке (European film market, EFM) в Берлине , сообщает пресс-служба "Экспоконтента".

Международный Берлинский кинофестиваль проходит в столице Германии, он продлится до 1 марта. Параллельно со смотром проходит Европейский кинорынок (European film market).

Российские кинематографисты презентуют проекты на двух ключевых площадках: на стенде Created in Moscow, организованном при поддержке Московского экспортного центра (МЭЦ), и на стенде Roskino – Russian Cinema Worldwide, организованном Роскино при поддержке Минкультуры.

Ранее на площадке EFM представители московских компаний и дистрибьюторов, в числе которых "Централ Партнершип", Art Pictures, Russian World Vision, Planeta Inform, рассказали о проектах зарубежным партнерам.

"Мероприятие, организованное Московским экспортным центром в сотрудничестве с "Роскино", посетили более 80 международных закупщиков и продюсеров", - рассказали в пресс-службе.

По словам главы "Роскино" Евгении Марковой , российская киноиндустрия в последние годы делает серьезные успехи: число отечественных картин в международном прокате за 4 года увеличилось в 2 раза, а сборы показали трехкратный прирост за этот же период.