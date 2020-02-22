В Берлине состоялась презентация 18 московских кинокомпаний

"Встречи идут постоянно, с первого дня, кто-то даже приехал раньше, многие встречаются с байерами в неформальной обстановке. Работа идет активно, по контрактам можно будет сказать чуть позже... Мы презентуем здесь 18 компаний, причем мы даже не отказались от тех, которые делают пост-продакшн. К нам пришел достаточно качественный байерский состав, я надеюсь, что сегодняшняя презентация даст им возможность найти новые фильмы и новых партнеров", — сказал РИА Новости замруководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кирилл Ильичев.