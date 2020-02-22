В Берлине состоялась презентация 18 московских кинокомпаний

БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. Фильм "Чернобыль. Бездна" Данилы Козловского, спортивную драму Ильи Учителя "Стрельцов", фантастический хоррор "Спутник" Егора Абраменко и другие проекты презентовали российские кинематографисты для зарубежных партнеров на Европейском кинорынке в Берлине, передает корреспондент РИА Новости.
Международный Берлинский кинофестиваль проходит в столице Германии, он продлится до 1 марта. Параллельно со смотром проходит Европейский кинорынок (European Film Market).
Российские кинематографисты презентуют проекты на двух ключевых площадках: на стенде Created in Moscow, организованном при поддержке Московского экспортного центра (МЭЦ), и на стенде Roskino – Russian Cinema Worldwide, организованном Роскино при поддержке Минкультуры.
В пятницу на площадке EFM представители московских компаний и дистрибьюторов, в числе которых "Централ Партнершип", Art Pictures, Russian World Vision, Planeta Inform, рассказали о проектах зарубежным партнерам.
"Встречи идут постоянно, с первого дня, кто-то даже приехал раньше, многие встречаются с байерами в неформальной обстановке. Работа идет активно, по контрактам можно будет сказать чуть позже... Мы презентуем здесь 18 компаний, причем мы даже не отказались от тех, которые делают пост-продакшн. К нам пришел достаточно качественный байерский состав, я надеюсь, что сегодняшняя презентация даст им возможность найти новые фильмы и новых партнеров", — сказал РИА Новости замруководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кирилл Ильичев.
Кинокомпания "Централ Партнершип" представила, в частности, драму "Чернобыль. Бездна" Данилы Козловского об операции по ликвидации чернобыльской катастрофы, спортивную драму Ильи Учителя "Стрельцов", вдохновленную жизнью и карьерой самого известного советского футболиста Эдуарда Стрельцова.
Компания Art Pictures Distribution презентовала проекты "Вторжение" Федора Бондарчука, "Лед 2" Жоры Крыжовникова и фантастический хоррор "Спутник" Егора Абраменко.
Кроме того, зарубежным партнерам рассказали о мультфильмах российского производства — "Гензель и Гретель", "Снежная королева. Зазеркалье", "Волки и овцы: Ход свиньей", "Урфин Джюс возвращается", "Финник" и другие.