Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-22T22:30+0300
https://ria.ru/20200222/1565107420.html
В Берлине состоялась презентация 18 московских кинокомпаний
https://cdn22.img.ria.ru/images/141556/45/1415564502_0:234:2811:1815_1036x0_80_0_0_5fc6c4266f9fc3d09f456e0aa2a14d7c.jpg
РИА Новости

В Берлине состоялась презентация 18 московских кинокомпаний

22:29 22.02.2020 (обновлено: 22:30 22.02.2020)
88
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкБерлин
Берлин
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Берлин. Архивное фото
БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. Фильм "Чернобыль. Бездна" Данилы Козловского, спортивную драму Ильи Учителя "Стрельцов", фантастический хоррор "Спутник" Егора Абраменко и другие проекты презентовали российские кинематографисты для зарубежных партнеров на Европейском кинорынке в Берлине, передает корреспондент РИА Новости.
Международный Берлинский кинофестиваль проходит в столице Германии, он продлится до 1 марта. Параллельно со смотром проходит Европейский кинорынок (European Film Market).
Символ 69-го Берлинского международного кинофестиваля
20 января, 21:25Культура
Три участника из России прошли в программу молодых талантов Берлинале
Российские кинематографисты презентуют проекты на двух ключевых площадках: на стенде Created in Moscow, организованном при поддержке Московского экспортного центра (МЭЦ), и на стенде Roskino – Russian Cinema Worldwide, организованном Роскино при поддержке Минкультуры.
В пятницу на площадке EFM представители московских компаний и дистрибьюторов, в числе которых "Централ Партнершип", Art Pictures, Russian World Vision, Planeta Inform, рассказали о проектах зарубежным партнерам.
"Встречи идут постоянно, с первого дня, кто-то даже приехал раньше, многие встречаются с байерами в неформальной обстановке. Работа идет активно, по контрактам можно будет сказать чуть позже... Мы презентуем здесь 18 компаний, причем мы даже не отказались от тех, которые делают пост-продакшн. К нам пришел достаточно качественный байерский состав, я надеюсь, что сегодняшняя презентация даст им возможность найти новые фильмы и новых партнеров", — сказал РИА Новости замруководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кирилл Ильичев.
Актер Данила Козловский на церемонии открытия фестиваля Кинотавр
12 февраля, 23:19Культура
Козловский призвал не сравнивать его фильм о Чернобыле с сериалом HBO
Кинокомпания "Централ Партнершип" представила, в частности, драму "Чернобыль. Бездна" Данилы Козловского об операции по ликвидации чернобыльской катастрофы, спортивную драму Ильи Учителя "Стрельцов", вдохновленную жизнью и карьерой самого известного советского футболиста Эдуарда Стрельцова.
Компания Art Pictures Distribution презентовала проекты "Вторжение" Федора Бондарчука, "Лед 2" Жоры Крыжовникова и фантастический хоррор "Спутник" Егора Абраменко.
Кроме того, зарубежным партнерам рассказали о мультфильмах российского производства — "Гензель и Гретель", "Снежная королева. Зазеркалье", "Волки и овцы: Ход свиньей", "Урфин Джюс возвращается", "Финник" и другие.
Кадр из фильма Лед 2
19 февраля, 16:14Культура
"Лед 2" стартовал в российском прокате лучше, чем комедия "Холоп"
000000
Обсудить 0
КультураМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)РоскиноГерманияРоссияБерлин (город)В мире
Рекомендуем
Генеральный директор Роскино Евгения Маркова
Презентацию российских проектов в Берлине посетили более 80 закупщиков
Банкноты долларов США различного достоинства
Банк Wells Fargo заплатит $3 миллиарда штрафа по итогам расследования
Банкноты номиналом 1000 гривен
Украинские власти предупредили о снижении пенсий
Красноярск, виды города
СГК инвестирует 14 млрд рублей в экомодернизацию Красноярской ТЭЦ-1
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с журналистами
Эрдоган заявил о гибели турецких военных в Ливии
КЗС Санкт-Петербурга
В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы подъема уровня воды
Новороссийск
Правительство выдвинуло главу Росимущества в совет директоров НМТП
Боец оппозиции с флагом Ливии
В Триполи предложили США разместить базу для сдерживания России
Международный Суд в Гааге
МИД оценил решение арбитража в Гааге по претензиям Украины
Певица Юлия Чичерина
Глава ДНР наградил Юлию Чичерину орденом Дружбы
Солдат морской пехоты США на палубе военного корабля USS Vicksburg в черноморском порту Констанца в Румынии
В Москве оценили учения США по отражению российского ядерного удара
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок
Автомобиль полиции на Украине
СМИ: в доме экс-главы МИД Украины погиб предприниматель
Российская военная полиция на северо-востоке Сирии
Российские военные провели патрулирование в сирийских провинциях
Портрет Героя России
Портрет Героя России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24В Госдуме назвали цели учений США по отражению "ядерного удара России"
02:20Италия не будет добиваться приостановки Шенгена из-за коронавируса
02:12В Италии приняли меры борьбы со вспышкой коронавируса на севере страны
02:07Консул рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней россиянки
01:59Советник Трампа прокомментировал данные о "российском вмешательстве"
01:48В Италии число зараженных коронавирусом возросло до 79 человек
01:43Свидетели сравнили напавшего на ребенка в Кандалакше с Чикатило
01:26В МИД рассказали об использовании рядом стран темы сирийских беженцев
01:12Три канарских аэропорта приостановили работу из-за песчаных бурь
01:07В Италии число зараженных коронавирусом достигло 66 человек
00:56Делегация ХАМАС собирается посетить Москву через неделю
00:56Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
00:52Антиохийская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание
00:39ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
00:28Захарова оценила подозрения США в адрес России по коронавирусу
00:21Стал известен представитель Украины на "Евровидении-2020"
00:13Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
00:10В МИД рассказали о координации между США и Россией в Сирии
23:30В Южной Осетии ветераны получат выплаты к 75-летию Победы
23:09В Мексике пропала пятнадцатилетняя россиянка
Лента новостейМолния